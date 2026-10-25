Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: "Студентський список" здобув перемогу

Про це Вучич повідомив у неділю, 25 жовтня, у виборчому штабі списку "Александар Вучич – Єдина Сербія".

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Зо відомо про вибори у Сербії?

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його політичний список програв парламентські вибори. "Список студентів-блокувальників" може отримати від 135 до 140 мандатів, тоді як політична сила Вучича – близько 105.

У нас ще немає остаточних результатів. Виходячи зі стратифікованої вибірки, очевидно, що ми програли ці вибори. Переміг "Список студентів-блокувальників", вони матимуть від 135 до 140 мандатів, у нас близько 105– заявив сербський президент.

Вучич також зазначив, що до парламенту можуть пройти представники деяких партій меншин.

"Угорці Воєводини" отримали три мандати, албанці – один, і, я думаю, ще й Соціальна партія демократів. Не вірте мені на слово– додав він.

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На попередніх парламентських виборах у Сербії у 2023 році Сербська прогресивна партія здобула 46,75% голосів і отримала 129 місць у парламенті. Остаточні результати нинішнього голосування ще мають бути оголошені.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Сербії відбулися на тлі майже дворічних студентських протестів, які почалися після обвалу навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад у листопаді 2024 року. Тоді загинули 16 людей, а трагедія спричинила обурення через підозри в корупції та вимоги притягнути винних до відповідальності.

"Студентський список" виступає за боротьбу з корупцією та реформування державних інституцій. Вучич, який залишив посаду президента у вересні, щоб знову балотуватися на посаду прем’єр-міністра, очолює виборчий список своєї "Сербської прогресивної партії".