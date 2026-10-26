Чому Сербія не запровадить санкції

Представник партії професор Йово Бакіч заявив, що майбутній уряд хоче зберегти відносини з Москвою, пише російське пропагандистське медіа RT Balkan.

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Політик наголосив, що Росія залишається важливим партнером Сербії, зокрема з огляду на історичні зв’язки між країнами, тому жодних змін у зовнішньополітичному курсі не передбачається.

Ми поважаємо Росію і як велику державу, і як історично важливу для нас партнерку– заявив він.

За словами професора, Сербія також добре знає, до яких наслідків можуть призводити міжнародні санкції, оскільки сама пережила обмеження з боку ООН.

Санкції маленької Сербії проти Росії нічого б не змінили, але символічно це було б дуже погано– пояснив Бакіч.

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Чому Сербія тримається за російські енергоресурси

Окрему увагу нова влада приділяє питанню енергетики. Попри жорсткий тиск з боку Європейського Союзу, Сербія, за його словами, не планує розривати вигідні контракти з Росією.

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Бакіч висловився проти відмови від російських енергоносіїв. На його думку, сербська влада має ухвалювати рішення, виходячи передусім із потреб власної країни.

Ми не для того тут, щоб задовольняти іноземців, а щоб працювати в наших національних інтересах– підкреслив Бакіч.

Він додав, що "Студентський список" має фахівців з енергетики, які працюватимуть над цим питанням.

Нагадаємо, після поразки на парламентських виборах його партії президент Александар Вучич стверджував, що нова влада Сербії приєднається до міжнародного тиску і запровадить санкції проти Росії. Ба більше, він запевняв, що це станеться навесні 2027 року.