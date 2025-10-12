Сербія не один місяць вела переговори з Росією для укладення довгострокової угоди на постачання газу. Проте у підсумку Москва запропонувала їй короткостроковий газовий контракт, який діятиме лише до кінця року.

Чому Вучич розчарований рішенням Москви?

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "дуже розчарований" таким рішенням Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Вучив двічі зустрічався цього року з російським диктатором Володимиром Путіним, прагнучи укласти з "Газпромом" трирічний контракт на постачання блакитного палива. Проте у підсумку отримав лише угоду на кілька місяців.

Він припустив, що затримка щодо угоди може бути пов’язана із санкціями США проти нафтової компанії Naftna Industrija Srbije (NIS). Обмеження повністю набули чинності цього місяця після завершення кількох тимчасових винятків.

Ми благали американців місяцями й змогли вибити вісім місяців. На відміну від деяких інших, ми не злодії,

– зазначив президент Сербії.

Вучич наголосив, що це значно ускладнює ситуацію в країні, адже запасів газу в Сербії вистачить всього на три місяці. Проте він відкидає можливість націоналізації NIS, яку контролює російська "Газпром Нєфть", щоб обійти санкції.

За словами сербського лідера, США нібито закликали його підписати угоду і повідомити, що Сербії потрібен час для націоналізації нафтової промисловості, і тоді санкцій не буде. Але він відмовився від такого кроку.

Александар Вучич Президент Сербії Я відповів: “Це для мене неприйнятно. Наша країна – не комуністична і не фашистська, ми не звикли забирати чужий капітал чи власність.

На сьогодні "Газпром Нєфть" володіє 56% акцій компанії NIS. Її генеральний директор Олександр Дюков має приїхати до Белграда в понеділок для переговорів із Вучичем.

Я сподіваюся, що росіяни зможуть владнати це питання з американцями,

– додав президент Сербії.

Раніше Вучич прогнозував на своєму сайті, що запровадження США санкцій проти нафтової компанії матиме важкі наслідки для всієї країни, як у політичному, так і економічному плані.

Важливо! Аналітики вважають, що можливі перебої з постачанням газу взимку можуть ще більше посилити тиск на Вучича, який і так вже стикається з внутрішніми протестами. З листопада 2024 року десятки тисяч сербів виходять на вулиці після обвалу бетонного навісу на залізничній станції в Новому Саді, де загинуло 13 людей. Учасники протестів звинувачують владу в корупції та недбалому нагляді за ремонтом станції.

Що відомо про санкції США проти NIS?