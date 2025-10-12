Сербия не один месяц вела переговоры с Россией для заключения долгосрочного соглашения на поставку газа. Однако в итоге Москва предложила ей краткосрочный газовый контракт, который будет действовать только до конца года.

Почему Вучич разочарован решением Москвы?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "очень разочарован" таким решением России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Вучич дважды встречался в этом году с российским диктатором Владимиром Путиным, стремясь заключить с "Газпромом" трехлетний контракт на поставку голубого топлива. Однако в итоге получил лишь соглашение на несколько месяцев.

Он предположил, что задержка по сделке может быть связана с санкциями США против нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS). Ограничения полностью вступили в силу в этом месяце после завершения нескольких временных исключений.

Мы умоляли американцев месяцами и смогли выбить восемь месяцев. В отличие от некоторых других, мы не воры,

– отметил президент Сербии.

Вучич отметил, что это значительно усложняет ситуацию в стране, ведь запасов газа в Сербии хватит всего на три месяца. Однако он отвергает возможность национализации NIS, которую контролирует российская "Газпром Нефть", чтобы обойти санкции.

По словам сербского лидера, США якобы призвали его подписать соглашение и сообщить, что Сербии нужно время для национализации нефтяной промышленности, и тогда санкций не будет. Но он отказался от такого шага.

Александар Вучич Президент Сербии Я ответил: “Это для меня неприемлемо. Наша страна – не коммунистическая и не фашистская, мы не привыкли забирать чужой капитал или собственность.

На сегодня "Газпром нефть" владеет 56% акций компании NIS. Ее генеральный директор Александр Дюков должен приехать в Белград в понедельник для переговоров с Вучичем.

Я надеюсь, что россияне смогут решить этот вопрос с американцами,

– добавил президент Сербии.

Ранее Вучич прогнозировал на своем сайте, что введение США санкций против нефтяной компании будет иметь тяжелые последствия для всей страны, как в политическом, так и экономическом плане.

Важно! Аналитики считают, что возможные перебои с поставками газа зимой могут еще больше усилить давление на Вучича, который и так уже сталкивается с внутренними протестами. С ноября 2024 года десятки тысяч сербов выходят на улицы после обвала бетонного навеса на железнодорожной станции в Новом Саде, где погибло 13 человек. Участники протестов обвиняют власть в коррупции и небрежном надзоре за ремонтом станции.

Что известно о санкциях США против NIS?