Середня пенсія в Україні: в яких областях отримують найвищі виплати

У ІІІ кварталі 2023 року середня пенсія українців зросла до 5 350 гривень. Природно, що лідером за розміром виплат залишається Київ, а от найменші суми отримують жителі Тернопільщини.

Де пенсіонери отримують найбільші виплати

За ІІІ квартал середня пенсія по Україні зросла на 39 гривень, до 5 350 гривень. Всього 3,57 мільйона пенсіонерів отримують виплати такого самого розміру або трохи більше.

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А от понад 10 тисяч гривень отримує лише 1,13 мільйона осіб, хоча на ці виплати припадає 59% від загальних пенсійних видатків країни. Натомість близько 29% (3,08 мільйона осіб) отримують від 2 до 3 тисяч гривень щомісячно, тоді як майже 1% отримує менш як 2 тисячі гривень.

Найбільша середня пенсія у Києві – 7 219 гривень, це десь на 35% більше ніж така ж виплата по Україні. Найменший показник у Тернопільській області – 4 041 гривня.

Також вищі пенсії ніж середні отримують в таких областях:

Рівненська;

Донецька;

Луганська;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Запорізька;

Київська.

До слова на Рівненщині середня пенсія зросла на 7% за три місяці – до 6 674 гривень.

Як зростуть пенсії у січні

На початку 2024 року зростуть пенсійні виплати для усіх українців у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Тож мінімальна пенсія зросте від 2 093 гривень до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень.

Натомість максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень проти 20 930 гривень. Такі суми прийняли 9 листопада під час затвердження проєкту Бюджету на 2024 рік.

Також у березні 2024 року відбудеться чергова індексація пенсій, проте на скільки збільшать виплати – поки що не відомо.