Де пенсіонери отримують найбільші виплати

За ІІІ квартал середня пенсія по Україні зросла на 39 гривень, до 5 350 гривень. Всього 3,57 мільйона пенсіонерів отримують виплати такого самого розміру або трохи більше.

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А от понад 10 тисяч гривень отримує лише 1,13 мільйона осіб, хоча на ці виплати припадає 59% від загальних пенсійних видатків країни. Натомість близько 29% (3,08 мільйона осіб) отримують від 2 до 3 тисяч гривень щомісячно, тоді як майже 1% отримує менш як 2 тисячі гривень.

Найбільша середня пенсія у Києві – 7 219 гривень, це десь на 35% більше ніж така ж виплата по Україні. Найменший показник у Тернопільській області – 4 041 гривні.

Також вищі пенсії ніж середні отримують в таких областях:

Рівненська;

Донецька;

Луганська;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Запорізька;

Київська.

До слова на Рівненщині середня пенсія зросла на 7% за три місяці – до 6 674 гривень.

Як зростуть пенсії у січні

На початку 2024 року зростуть пенсійні виплати для усіх українців у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Тож мінімальна пенсія зросте від 2 093 гривень до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень.

Натомість максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень проти 20 930 гривень. Такі суми прийняли вчора під час затвердження проєкту Бюджету на 2024 рік.

Також у березні 2024 року відбудеться чергова індексація пенсій, проте за скільки збільшать виплати поки що не відомо.