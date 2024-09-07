Середня пенсія по Україні: чи зростали виплати останнім часом

Нині в Україні зріс рівень середньої пенсії. Також побільшало самих пенсіонерів, що впливає на видатки з бюджету.

Середня пенсія в Україні

У липні середня пенсія по Україні склала 5 816,62 гривні, що на 431,37 гривні більше, ніж на початку року.

Читайте також Який прожитковий мінімум діє в Україні для різних категорій осіб

Нагадаємо! Середня пенсія серед працюючих пенсіонерів складає – 6 216,2 гривні.

У відсотковому співвідношенні пенсіонерів до пенсій картина така: