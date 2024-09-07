Средняя пенсия в Украине

В июле средняя пенсия по Украине составила 5 816,62 гривны, что на 431,37 гривны больше, чем в начале года.

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Напомним! Средняя пенсия среди работающих пенсионеров составляет – 6 216,2 гривны.

В процентном соотношении пенсионеров к пенсиям картина такая:

  • до 3 000 гривен получают – 26,14%;
  • от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32%;
  • от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
  • от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%;
  • свыше 10 000 гривен – 12,48%.