Средняя пенсия в Украине

В июле средняя пенсия по Украине составила 5 816,62 гривны, что на 431,37 гривны больше, чем в начале года.

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Напомним! Средняя пенсия среди работающих пенсионеров составляет – 6 216,2 гривны.

В процентном соотношении пенсионеров к пенсиям картина такая: