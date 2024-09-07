Середня пенсія в Україні

У липні середня пенсія по Україні склала 5 816,62 гривні, що на 431,37 гривні більше, ніж на початку року.

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Нагадаємо! Середня пенсія серед працюючих пенсіонерів складає – 6 216,2 гривні.

У відсотковому співвідношенні пенсіонерів до пенсій картина така:

  • до 3 000 гривень отримують – 26,14%;
  • від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32%;
  • від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
  • від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%;
  • понад 10 000 гривень – 12,48%.