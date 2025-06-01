Змінено основний показник для пенсій: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

В Україні оновили ключовий показник для обчислення пенсій. У ПФУ закликали звернути увагу на зміни.

Які нововведення чекають пенсіонерів

Середній заробіток для обчислення пенсій зріс: у квітні 2025 року він сягнув 19 856,19 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Відповідно до зростання середньої зарплати збільшується і розмір пенсії. З початку року цей показник зріс на 1 195,87 гривні, а лише з березня аж на 426,19 гривні.

Як середня зарплата впливає на пенсійні виплати Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", Пенсійний фонд використовує середню заробітну плату для обчислення розміру пенсії під час її призначення.

Яка актуальна формула розрахунку пенсії в Україні

Розмір пенсії в Україні розраховують за формулою, яка враховує три основні показники:

середню зарплату по країні;

ваш особистий рівень зарплати;

кількість відпрацьованих років.

Таким чином, формула виглядає так: пенсія = середня зарплата × ваш коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Важливо! Чим більше років ви офіційно працювали, тим більшим буде коефіцієнт стажу (кожен рік стажу додає 1%).