Какие нововведения ждут пенсионеров

Средний заработок для исчисления пенсий вырос: в апреле 2025 года он достиг 19 856,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В соответствии с ростом средней зарплаты увеличивается и размер пенсии. С начала года этот показатель вырос на 1 195,87 гривны, а только с марта аж на 426,19 гривны.

Как средняя зарплата влияет на пенсионные выплаты Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд использует среднюю заработную плату для исчисления размера пенсии при ее назначении.

Какая актуальная формула расчета пенсии в Украине

Размер пенсии в Украине рассчитывают по формуле, которая учитывает три основных показателя:

среднюю зарплату по стране;

ваш личный уровень зарплаты;

количество отработанных лет.

Таким образом, формула выглядит так: пенсия = средняя зарплата × ваш коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Важно! Чем больше лет вы официально работали, тем больше будет коэффициент стажа (каждый год стажа добавляет 1%).