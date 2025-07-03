Більш ніж у півтора раза: в Україні зросте середня заробітна плата

Попри війну та складну економічну ситуацію, в Україні прогнозують підвищення зарплат. Середня зарплата може зрости майже до 40 000 гривень.

Як зросте середня зарплата у 2026-2028 роках

Прогнозоване зростання зарплат українців прописане у Бюджетній декларації уряду на 2026-2028 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову №774.

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У документі зазначається, що середня заробітна плата штатних працівників у наступні три роки підвищиться наступним чином:

2026 році – на 24% – до 30 240 гривень;

у 2027 році – на 16,6% – до 35 268 гривень;

у 2028 році – на 12,7% – до 39 758 гривень.

Важливо! За повідомлення Держстату, середня заробітна плата українців у І кварталі 2025 року становила 23 460 гривень. Тобто заробіток громадян збільшиться у 1,7 раза, за прогнозами уряду.

Яка буде доларова зарплата українців

У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд спрогнозував також курс гривні до долара. Очікується, що він щороку зростатиме:

2026 рік – 44,7 гривні за 1 долар;

2027 рік – 45,2 гривні за 1 долар;

2028 рік – 45,6 гривні за 1 долар.

Таким чином, заробітна плата у доларах теж зростатиме:

у 2026 році – на 20,3% – до 677 доларів;

у 2027 році – на 15,3% – до 780 доларів;

у 2028 році – на 13,7% – до 872 доларів.

Варто знати! Якщо порахувати середню заробітну плату на I квартал 2025 року у доларах, то за курсом НБУ на 3 липня вона становитиме 561,09 долара. Показник вищий за довоєнний – у 2021 році середня доларова зарплата складала 514 доларів.