Які зарплати в українських чиновників

В НКРЕКП середня зарплата зараз – 114 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Зауважте! Зараз у НКРЕКП загалом 525 працівників.

Також значні зарплати у таких органах:

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей – середня зарплата – 96,1 тисячі гривень (працює 59 людей);

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) – в середньому 91,3 тисячі гривень (373 співробітники).

Антимонопольний комітет України – 89,5 тисяч гривень (працює 269 людей).



Які середні зарплати у державних установах України у 2025 році / Скриншот Мінфін

Зверніть увагу! У керівників цих організацій також значні зарплати. Станом на зараз, найбільше отримує голова Національного агентства із запобігання корупції – 303,5 тисячі гривень.