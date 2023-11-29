Як отримувати щомісячну зарплатню понад 100 тисяч гривень
Джерело:Київський міський центр зайнятості
Попри масове упередження, в Україні на ринку праці представлено достатньо багато вакансій. Деякі роботодавці пропонують своїм потенційним працівникам зарплату більш як 100 тисяч гривень.
У яких сферах пропонують найбільші зарплати
Зараз Київський міський центр зайнятості має у своїй базі щонайменше 8 тисяч вакансій. Середній рівень зарплати, який пропонують роботодавці – 14 тисяч гривень.
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Найбільші зарплати пропонують працівникам сфери IT. Актуальні пропозиції на ринку праці зараз такі:
- 110 тисяч гривень можуть отримати інженери з програмного забезпечення, розробники тестувальники;
- 73 тисячі гривень – інженер-програміст;
- 45 тисяч гривень – інженер інформаційно-комунікаційних систем;
- 43 тисячі гривень – технік-програміст.
Варто зазначити і те, що зв'язківці в Україні можуть отримати високу зарплату. Зокрема, оператори електрозв’язку мають заробітну плату щонайменше 43 тисячі гривень.
Значні виплати надають висококваліфікованим робітникам, які отримали певну спеціальність. Йдеться про такі професії:
- водій – 44 тисячі гривень;
- слюсар – 40 тисяч гривень;
- машиніст підіймача – 39 тисяч гривень;
- верстатник, технік-конструктор – 35 тисяч гривень;
- реставратор металевих конструкцій, маляр, електрогазозварник – 30 тисяч гривень;
- монтажник – 25 тисяч гривень.
Значні суми пропонують робітникам торгівлі. Найбільші зарплати отримують висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи.