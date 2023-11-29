У яких сферах пропонують найбільші зарплати

Зараз Київський міський центр зайнятості має у своїй базі щонайменше 8 тисяч вакансій. Середній рівень зарплати, який пропонують роботодавці – 14 тисяч гривень.

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Найбільші зарплати пропонують працівникам сфери IT. Актуальні пропозиції на ринку праці зараз такі:

  • 110 тисяч гривень можуть отримати інженери з програмного забезпечення, розробники тестувальники;
  • 73 тисячі гривень – інженер-програміст;
  • 45 тисяч гривень – інженер інформаційно-комунікаційних систем;
  • 43 тисячі гривень – технік-програміст.

Варто зазначити і те, що зв'язківці в Україні можуть отримати високу зарплату. Зокрема, оператори електрозв’язку мають заробітну плату щонайменше 43 тисячі гривень.

Значні виплати надають висококваліфікованим робітникам, які отримали певну спеціальність. Йдеться про такі професії:

  • водій – 44 тисячі гривень;
  • слюсар – 40 тисяч гривень;
  • машиніст підіймача – 39 тисяч гривень;
  • верстатник, технік-конструктор – 35 тисяч гривень;
  • реставратор металевих конструкцій, маляр, електрогазозварник – 30 тисяч гривень;
  • монтажник – 25 тисяч гривень.

Значні суми пропонують робітникам торгівлі. Найбільші зарплати отримують висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи.