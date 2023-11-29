В каких сферах предлагают самые большие зарплаты
Сейчас Киевский городской центр занятости имеет в своей базе минимум 8 тысяч вакансий. Средний уровень зарплаты, которую предлагают работодатели – 14 тысяч гривен.
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Самые большие зарплаты предлагают работникам сферы IT. Актуальные предложения на рынке труда сейчас таковы:
- 110 тысяч гривен могут получить инженеры по программному обеспечению, разработчики тестировщики;
- 73 тысячи гривен – инженер-программист;
- 45 тысяч гривен – инженер информационно-коммуникационных систем;
- 43 тысячи гривен – техник-программист.
Следует отметить и то, что связисты в Украине могут получить высокую зарплату. В частности, операторы электросвязи имеют заработную плату не менее 43 тысяч гривен.
Значительные выплаты предоставляются высококвалифицированным работникам, которые получили определенную специальность. Речь идет о таких профессиях:
- водитель – 44 тысячи гривен;
- слесарь – 40 тысяч гривен;
- машинист подъемника – 39 тысяч гривен;
- станочник, техник-конструктор – 35 тысяч гривен;
- реставратор металлических конструкций, маляр, электрогазосварщик – 30 тысяч гривен;
- монтажник – 25 тысяч гривен.
Значительные суммы предлагаются работникам торговли. Самые большие зарплаты получают высококвалифицированные специалисты с опытом работы.