В каких сферах предлагают самые большие зарплаты

Сейчас Киевский городской центр занятости имеет в своей базе минимум 8 тысяч вакансий. Средний уровень зарплаты, которую предлагают работодатели – 14 тысяч гривен.

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Самые большие зарплаты предлагают работникам сферы IT. Актуальные предложения на рынке труда сейчас таковы:

110 тысяч гривен могут получить инженеры по программному обеспечению, разработчики тестировщики;

73 тысячи гривен – инженер-программист;

45 тысяч гривен – инженер информационно-коммуникационных систем;

43 тысячи гривен – техник-программист.

Следует отметить и то, что связисты в Украине могут получить высокую зарплату. В частности, операторы электросвязи имеют заработную плату не менее 43 тысяч гривен.

Значительные выплаты предоставляются высококвалифицированным работникам, которые получили определенную специальность. Речь идет о таких профессиях:

водитель – 44 тысячи гривен;

слесарь – 40 тысяч гривен;

машинист подъемника – 39 тысяч гривен;

станочник, техник-конструктор – 35 тысяч гривен;

реставратор металлических конструкций, маляр, электрогазосварщик – 30 тысяч гривен;

монтажник – 25 тысяч гривен.

Значительные суммы предлагаются работникам торговли. Самые большие зарплаты получают высококвалифицированные специалисты с опытом работы.