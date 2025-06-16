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16 червня, 15:13
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Як зросла середня заробітна плата українців у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2025 році середня зарплата в Україні зросла на 24,1%.
  • За прогнозами НБУ, номінальна зарплата в 2025 році зросте на 17,7%, реальна - на 3,9%.

У 2025 середня зарплата в Україні зросла. Зокрема, за I квартал цього року вказаний показник збільшився на 24,1%.

Яка середня зарплата в Україні зараз

Середня зарплата в Україні сягнула 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Станом на зараз, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.

Скільки отримували українці в середньому з 1996 по 2025 рік:

Рік Середня зарплата, грн
1996 126
1997 143
1998 153
1999 178
2000 230
2001 311
2002 376
2003 462
2004 590
2005 806
2006 1041
2007 1351
2008 1806
2009 1906
2010 2239
2011 2633
2012 3026
2013 3265
2014 3480
2015 4195
2016 5186
2017 7104
2018 8865
2019 10497
2020 11591
2021 14014
2022 14577
2023 17442
2024 21473
2025 23460

Чи зростатиме середня зарплата в Україні у 2025

За даними НБУ, цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. А от реальний показник через вплив інфляції збільшиться лише на 3,9%.

Вагомі зміни відбуватимуться і надалі. Регулятор прогнозує, що у 2026 році ситуація виглядатиме так:

  • номінальна середня зарплата зросте на 9,4%;
  • реальна – на 3,3%.

У 2027 році середня зарплата зростатиме ще більше:

  • номінальна – на 8,8%;
  • реальна – на 3,5%.