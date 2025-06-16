Як зросла середня заробітна плата українців у 2025 році

У 2025 середня зарплата в Україні зросла. Зокрема, за I квартал цього року вказаний показник збільшився на 24,1%.

Яка середня зарплата в Україні зараз

Середня зарплата в Україні сягнула 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Станом на зараз, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.

Скільки отримували українці в середньому з 1996 по 2025 рік:

Рік Середня зарплата, грн 1996 126 1997 143 1998 153 1999 178 2000 230 2001 311 2002 376 2003 462 2004 590 2005 806 2006 1041 2007 1351 2008 1806 2009 1906 2010 2239 2011 2633 2012 3026 2013 3265 2014 3480 2015 4195 2016 5186 2017 7104 2018 8865 2019 10497 2020 11591 2021 14014 2022 14577 2023 17442 2024 21473 2025 23460

Чи зростатиме середня зарплата в Україні у 2025

За даними НБУ, цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. А от реальний показник через вплив інфляції збільшиться лише на 3,9%.

Вагомі зміни відбуватимуться і надалі. Регулятор прогнозує, що у 2026 році ситуація виглядатиме так:

номінальна середня зарплата зросте на 9,4%;

реальна – на 3,3%.

У 2027 році середня зарплата зростатиме ще більше: