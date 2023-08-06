Для тих, хто не отримав нагляду: пенсіонерам передбачені щомісячні доплати

Для пенсіонерів, які досягли певного віку та не мають особи, яка могла б за ними доглядати, передбачені виплати від держави. Щоб їх отримати потрібен ряд документів.

Хто та як може оформити надбавку

На доплату можуть розраховувати особи, які досягли 80 річного віку та потребують постійного догляду, але його родичі не в змозі такий надати. Тоді держава доплатить пенсіонеру 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень.

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Це регулюється відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020

Щоб отримувати гроші, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Знадобляться такі документи:

заява;

висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія);

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером;

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Чому пенсію можуть "заморозити"

Загалом, найпопулярнішою причиною зупинки виплат на банківську картку, є її не використання протягом 6 місяців. Саме тому рекомендується, щоб особа здійснювала хоча б декілька транзакцій за пів року.

Також виплати можуть припинити за наступних умов:

смерть одержувача (проте можуть бути передбачені страхові виплати для родини);

надано неправдиві відомості до ПФУ, наприклад стаж або розмір зарплати;

тривалий виїзд за кордон, окрім тих країн з якими Україна має договори про виплати.

Щоб повернути недоотримані кошти потрібно звернутися до ПФУ та пред'явити документи, які посвідчують вашу особу і підтверджують ваше право на пенсію. Далі регулятор потягом 10 днів прийме рішення щодо повернення виплат.