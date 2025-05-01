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1 травня, 13:58
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Українці можуть втратити кошти через шахраїв у TikTok

Валерія Моргун
Основні тези
  • У TikTok поширюється шахрайська схема, яка закликає українців перейти за посиланням для отримання коштів від Червоного Хреста.
  • Це шахрайство, створене за допомогою штучного інтелекту, мета якого – викрасти особисті дані для подальшого заволодіння коштами.

У TikTok поширюється нова шахрайська схема. Українців закликають перейти на посиланням, аби отримати кошти.

У TikTok активно поширюється шахрайська схема

Виплата надається нібито від Червоного Хреста, пише 24 Канал з посилання на Центр протидії дезінформації.

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У TikTok поширюється відео про нібито виплати українцям по 4 тисячі гривень від Червоного Хреста,
– йдеться у повідомленні.

Користувачів закликають перейти за посиланням. Надалі, нібито для отримання грошей, слід ввести свої банківські дані.

Насправді це шахрайська схема, мета якої – виманити особисті дані для подальшого заволодіння вашими коштами,
– наголосили у ЦПД.

Українців попередили, що відео створене за допомогою штучного інтелекту. Водночас інформація, яку воно містить, є фейковою.

Важливо! У ЦПД заявили, що у жодному разі не варто переходити за посиланнями та не вводити свої банківські дані. 