У TikTok активно поширюється шахрайська схема

Виплата надається нібито від Червоного Хреста, пише 24 Канал з посилання на Центр протидії дезінформації.

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У TikTok поширюється відео про нібито виплати українцям по 4 тисячі гривень від Червоного Хреста,

– йдеться у повідомленні.

Користувачів закликають перейти за посиланням. Надалі, нібито для отримання грошей, слід ввести свої банківські дані.

Насправді це шахрайська схема, мета якої – виманити особисті дані для подальшого заволодіння вашими коштами,

– наголосили у ЦПД.

Українців попередили, що відео створене за допомогою штучного інтелекту. Водночас інформація, яку воно містить, є фейковою.

Важливо! У ЦПД заявили, що у жодному разі не варто переходити за посиланнями та не вводити свої банківські дані.