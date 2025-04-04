Шанси глобальної рецесії зросли на 20% через тарифи Трампа

Ризик рецесії у США та у світі загалом зріс з 40 до 60%. Такий стрибок відбувся на тлі масштабних взаємних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Шанси глобальної рецесії зросли до 60% через мита Трампа

Дональд Трамп запровадив базовий тариф у розмірі 10% на всі імпортні товари до США та підвищені мита на імпорт з десятків інших країн, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дестабілізуюча політика США визнається найбільшим ризиком для глобального прогнозу протягом усього року,

– йдеться в записці стратегів J.P. Morgan під керівництвом Брюса Касмана.

Вони зазначили, що торгова політика США стала менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося. А ефект від цього підвищення податків, ймовірно, буде посилений через такі чинники:

заходи у відповідь;

падіння ділових настроїв у США;

перебої в ланцюгах постачання.

Інші брокерські компанії Уолл-стріт, зокрема Barclays і Deutsche Bank, також попередили, що економіка США має підвищений ризик увійти в рецесію цього року, якщо нові мита Трампа залишаться чинними. Однак Касман очікує, що вплив тарифів буде "помірно згладжений" завдяки перспективі подальшого зниження процентних ставок у США.

Важливо! J.P. Morgan підтвердила свій прогноз двох знижень ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у червні та вересні цього року, тоді як інвестори очікують загалом чотири зниження ставок у 2025 році, згідно з даними LSEG.