Вперше в історії: шатдаун у США встановив невтішний рекорд

У США продовжується шатдаун. Сенат 4 листопада вже в 14–й раз не зміг ухвалити бюджетну резолюцію, яка б дозволила відновити роботу уряду.

Скільки триває шатдаун у США?

У результаті вимушена пауза у роботі федерального уряду, яку називають шатдауном, стала найдовшою в історії країни, передає 24 Канал з посиланням на пані посла України у США Ольгу Стефанішину.

Дивіться також Шатдаун у США: аналітик пояснив, чому він став особистим провалом Трампа

Станом на 4 листопада 2025 року часткове закриття федерального уряду Сполучених Штатів вступило у 35-й день. З 5 листопада цей шатдаун стане найтривалішим у історії США,

– зазначила Стефанішина.

Нинішній шатдаун у США побив 35-денний рекорд, який був встановлений за часів першого президентського терміну Дональда Трампа. Тоді він тривав з 22 грудня 2018 до 25 січня 2019 року.

Чому не домовляться демократи та республіканці?

В останні кілька днів у США почали з'являтися перші ознаки, що політики зможуть знайти порозуміння та зупинити шатдаун, який залишив без зарплат близько 1,4 мільйона федеральних службовців, пише AFP.

Зокрема, за кілька годин до досягнення антирекорду в адміністрації Трампа почали бити на сполох через хаос, який може охопити аеропорти по всій країні.

Якщо урядова криза затягнеться на шостий тиждень, дефіцит персоналу поглибиться, що призведе до закриття аеропортів і ділянок повітряного простору,

– зазначає видання.

Проте демократи та республіканці так і не змогли дійти згоди щодо витрат на охорону здоров'я, які стали основною причиною конфлікту, що зрештою призвів до шатдауну.

Демократи наполягають, що проголосують за бюджетну резолюцію для припинення паузи в роботі уряду лише після досягнення угоди про продовження страхових субсидій для мільйонів американців.

Проте республіканці заявляють, що обговорюватимуть це питання лише після того, як уряд знову запрацює.

Варто знати! Минулого шатдауну саме дефіцит працівників аеропортів і загроза зупинки авіапольотів змусили Трампа припинити урядову кризу 2019 року.

Шатдаун у США: що відомо?