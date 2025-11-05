Впервые в истории: шатдаун в США установил неутешительный рекорд
- Шатдаун в США длится 35 дней, став самым длинным в истории страны.
- Демократы и республиканцы не могут договориться из-за разногласий по расходам на здравоохранение, что привело к кризису.
В США продолжается шатдаун. Сенат 4 ноября уже в 14–й раз не смог принять бюджетную резолюцию, которая бы позволила возобновить работу правительства.
Сколько длится шатдаун в США?
В результате вынужденная пауза в работе федерального правительства, которую называют шатдауном, стала самой длинной в истории страны, передает 24 Канал со ссылкой на госпожу посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
По состоянию на 4 ноября 2025 года частичное закрытие федерального правительства Соединенных Штатов вступило в 35-й день. С 5 ноября этот шатдаун станет самым длительным в истории США,
– отметила Стефанишина.
Нынешний шатдаун в США побил 35-дневный рекорд, который был установлен во времена первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда он длился с 22 декабря 2018 до 25 января 2019 года.
Почему не договорятся демократы и республиканцы?
В последние несколько дней в США начали появляться первые признаки, что политики смогут найти взаимопонимание и остановить шатдаун, который оставил без зарплат около 1,4 миллиона федеральных служащих, пишет AFP.
В частности, за несколько часов до достижения антирекорда в администрации Трампа начали бить тревогу из-за хаоса, который может охватить аэропорты по всей стране.
Если правительственный кризис затянется на шестую неделю, дефицит персонала углубится, что приведет к закрытию аэропортов и участков воздушного пространства,
– отмечает издание.
Однако демократы и республиканцы так и не смогли прийти к согласию относительно расходов на здравоохранение, которые стали основной причиной конфликта, что в конце концов привело к шатдауну.
- Демократы настаивают, что проголосуют за бюджетную резолюцию для прекращения паузы в работе правительства только после достижения соглашения о продлении страховых субсидий для миллионов американцев.
- Однако республиканцы заявляют, что будут обсуждать этот вопрос только после того, как правительство снова заработает.
Стоит знать! В прошлый шатдаун именно дефицит работников аэропортов и угроза остановки авиаполетов заставили Трампа прекратить правительственный кризис 2019 года.
Шатдаун в США: что известно?
1 октября в Соединенных Штатах официально начался шатдаун – временная остановка работы федерального правительства. Это первое подобное явление с 2019 года. Причиной стало то, что Конгресс не смог принять новый закон о бюджетном финансировании на следующий финансовый год.
Из-за отсутствия договоренностей федеральные ведомства прекратили работу, а многие социальные программы оказались под угрозой.
Первым удар получил транспортный сектор. Из-за сокращения финансирования начались массовые задержки авиарейсов по всей территории США. Уже на седьмой день после начала шатдауна аэропорты по всей стране сообщили о серьезных перебоях в графиках полетов.
В Министерстве финансов США предупредили, что шатдаун может нанести экономике огромные убытки. По подсчетам ведомства, остановка работы правительства обходится стране примерно в 15 миллиардов долларов еженедельно из-за потери экономической производительности.