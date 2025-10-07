Республіканці ж на чолі з Дональдом Трампом цього не зробили. Про це в ефірі 24 Каналу розповів професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг, зазначивши, що ситуація зайшла у "глухий кут".

Дивіться також Таких можливостей ще не було: як передача розвідданих США для ударів по Росії змінить війну

Чому шатдаун став особистим провалом Трампа?

Професор пояснив, що в більшості країн бюджет фінансування уряду пролонговується автоматично. Однак в США цей законопроєкт мають прийняти, а президент підписати. Щоб ухвалити бюджет, в Сенаті потрібно 60 голосів від обох партій, а це буває рідко. Тому це питання є завжди компромісом між правлячою партією (зараз це Республіканська) та опозицією (Демократична партія).

Ухвалення бюджету – це завжди мистецтво насамперед виконавчої влади (У США це президент та Білий дім – 24 Канал), яка пропонує його параметри. Президенти, які про це дбають, завчасно починають перемовини з опозиційною партією,

– пояснив він.

Наприклад, за час президентства Джо Байдена шатдаунів не було. Він за кілька місяців до ухвалення бюджету говорив з республіканцями. В такий спосіб він набирав достатню кількість голосів від їхньої партії та враховував їхні інтереси.

Трамп ж навіть не вважає за людей демократів, постійно їх ображає і не говорить з ними. За день до шатдауну він вперше зустрівся з лідерами демократів у Конгресі. Зустріч тривала менше, ніж годину. Сторони просто виклали своє бачення і далі справа не пішла,

– зазначив він.

Демократи вимагають включити в бюджет відновлення фінансування програми медичного страхування для людей з низькими доходами та продовження пільг на податки для тих людей, які користуються доступною медичною страховкою.

Республіканці не хочуть це робити і просто запропонували ухвалити тимчасовий бюджет, не враховуючи вимоги Демократичної партії. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер не погодився.

Айзенберг додав, що перший тиждень після штатдауна буде коштувати економіці 15 мільярдів доларів, далі буде більше. Багато людей можуть залишатись без заробітної плати, бо компанії матимуть великі збитки.

До яких наслідків може призвести шатдаун США?