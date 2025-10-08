Шатдаун у США вдарив по багатьох галузях. Стало відомо, що через брак фінансування затримуються авіарейси майже по всій країні.

Які проблеми в аеропортах США?

На сьомий день припинення роботи уряду в аеропортах США почалися затримки рейсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Федеральне управління цивільної авіації попереджає, що хвильовий ефект впливає на рейси майже скрізь. На пунктах підходу та вильоту в Х'юстоні, Ньюарку та Лас-Вегасі не вистачає диспетчерів, як і на пунктах, що обслуговують літаки в районах Бостона, Атланти, Філадельфії та Далласа.

Очікується, що у двох головних аеропортах Х'юстона, Гоббі та Міжконтинентальному аеропорту імені Джорджа Буша, будуть затримки наземного обслуговування через нестачу персоналу.

Трудові акції чи страйки заборонені законом у США, проте диспетчери масово беруть лікарняні й не виходять на роботу. Тож оскільки штат диспетчерів повітряного руху обмежений, невеликої кількості працівників, які беруть позапланову відпустку, може бути достатньо, щоб спричинити проблеми.

Через нестачу диспетчерів контроль над аеропортом перейшов до самих пілотів, але це ліквідує один рівень безпеки.

Чи вплине шатдаун на Україну?

1 жовтня у США запровадили шатдаун, тому Володимир Зеленський відповів, чи вплине це на постачання Україні американської зброї, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Президента.

За його словами, попри шатдаун, американська зброя продовжує надходити в Україну. США не заблокували поставки, і це важливо.

Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, то з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені активи,

– заявив глава держави.

