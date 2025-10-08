Из-за шатдауна в США задерживаются авиарейсы: какие последствия для аэропортов
- Из-за шатдауна в США задерживаются авиарейсы из-за нехватки диспетчеров во многих аэропортах, в частности в Хьюстоне, Ньюарке и Лас-Вегасе.
- Несмотря на шатдаун, поставки американского оружия в Украину продолжается, включая закупку систем Patriot.
Шатдаун в США ударил по многим отраслям. Стало известно, что из-за нехватки финансирования задерживаются авиарейсы почти по всей стране.
Какие проблемы в аэропортах США?
На седьмой день прекращения работы правительства в аэропортах США начались задержки рейсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Федеральное управление гражданской авиации предупреждает, что волновой эффект влияет на рейсы почти везде. На пунктах подхода и вылета в Хьюстоне, Ньюарке и Лас-Вегасе не хватает диспетчеров, как и на пунктах, обслуживающих самолеты в районах Бостона, Атланты, Филадельфии и Далласа.
Ожидается, что в двух главных аэропортах Хьюстона, Хобби и Межконтинентальном аэропорту имени Джорджа Буша, будут задержки наземного обслуживания из-за нехватки персонала.
Трудовые акции или забастовки запрещены законом в США, однако диспетчеры массово берут больничные и не выходят на работу. Поэтому поскольку штат диспетчеров воздушного движения ограничен, небольшого количества работников, которые берут внеплановый отпуск, может быть достаточно, чтобы вызвать проблемы.
Из-за недостатка диспетчеров контроль над аэропортом перешел к самим пилотам, но это ликвидирует один уровень безопасности.
Повлияет ли шатдаун на Украину?
1 октября в США ввели шатдаун, поэтому Владимир Зеленский ответил, повлияет ли это на поставки Украине американского оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Президента.
По его словам, несмотря на шатдаун, американское оружие продолжает поступать в Украину. США не заблокировали поставки, и это важно.
Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, то появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы,
– заявил глава государства.
Что известно о шатдауне в США?
7 октября Сенат США не смог поддержать законопроект о временном финансировании правительства, что привело к продолжению шатдауна, из-за разногласий между демократами и республиканцами. В остановке работы правительства Дональ Трамп обвинил Демократическую партию, которая блокирует голосование.
Шатдаун в США произошел из-за отсутствия согласования законопроектов по финансированию правительства. Аналитик Игорь Айзенберг считает, что это личный провал Трампа, ведь всегда этим вопросом занимается президент, тем временем Трамп любит оскорблять демократов.
Из-за шатдауна легендарную Статую Свободы в США могут закрыть. Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул не планирует выделять финансирование для поддержания работы Статуи Свободы, но администрация Трампа уже отреагировала.