Становлять небезпеку: ЄС планує вжити заходів щодо товарів з Shein і Temu

Комісар ЄС з питань юстиції висловив шок через токсичність і небезпеку деяких товарів, що продаються на платформах Shein і Temu. Майкл Макграт пообіцяв боротися з продажем товарів, які відкрито порушують закон.

Що відомо про скандал довкола Shein та Temu?

Він очікує на результати загальноєвропейської "таємної перевірки покупців", яка має підтвердити вже зібрані докази того, що китайські продавці уникають дотримання законів ЄС, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Серед найгірших прикладів, які вразили Макграта, – дитячі пустушки з намистинами, які легко відпадають і становлять ризик задухи, оскільки не мають отвору регламентованого розміру, який дозволив би дитині дихати у випадку випадкового ковтання,

– пише The Guardian.

Серед інших небезпечних товарів, які згадуються у звіті євродепутатів цього місяця:

дитячі дощовики з токсичними речовинами,

сонцезахисні окуляри без УФ-фільтра,

шорти для дітей із зав’язками, довжина яких перевищує дозволену і створює ризик падіння.

Також виявили косметику з бутилфенілметилпропіоналом – речовиною, яку ЄС визнав особливо небезпечною та заборонив із 2022 року через загрозу для фертильності та розвитку плода. Ба більше, торік уряд Великої Британії закликав утилізувати продукти з цією речовиною.

Національні органи захисту прав споживачів надсилають термінові повідомлення по всьому ЄС про небезпечні непродовольчі товари через систему Safety Gate. Минулого року Safety Gate отримала рекордні 4 137 попереджень, понад третина з яких стосувалася косметики, далі йшли:

іграшки;

електроприлади;

автомобільна та хімічна продукція.

Які заходить хочуть запровадити в ЄС?

Окрім питань безпеки, Макграт також наголосив на проблемі недобросовісної конкуренції. Річ у тім, що популярність таких платформ, як Shein і Temu, за останні два роки різко зросла.

Я налаштований рішуче посилити дотримання законів про безпеку товарів і правила захисту споживачів. Йдеться не лише про захист покупців, а й про рівні умови для європейських бізнесів, які витрачають кошти на дотримання вимог, у той час, як конкуренти цього не роблять,

– заявив комісар ЄС з питань юстиції.

За даними ЄС, у 2024 році в блок надходить 4,6 мільярда посилок вартістю до 150 євро. Це вдвічі більше, ніж у 2023, і втричі більше, ніж у 2022.

Серед заходів, які обговорюються в ЄС:

скасування безмитного порогу в 150 євро,

введення плати за обробку кожної посилки – щоб знизити попит на дешеві замовлення і частково компенсувати витрати на митний контроль.

розглядається створення європейської митної служби.

Зверніть увагу! Цей крок буде подібним до ситуації в США, де президент Дональд Трамп скасував безмитний поріг у 800 доларів, і з 1 червня 2024 року американські покупці сплачують додатковий податок у 30% або мінімум 50 доларів за товар.

Що кажуть компанії?

Shein у відповідь заявила:

цьогоріч інвестує 15 мільйонів доларів у заходи з дотримання норм безпеки;

провела 2,5 млн тестів ;

працює з 15 сертифікованими лабораторіями, зокрема й у Великій Британії та Німеччині.

Крім того, компанія зі своєї платформи видалила 500 постачальників.

Здобуття й підтримка довіри споживачів — наш пріоритет. Ми суворо дотримуємося вимог безпеки, усі наші постачальники зобов’язані дотримуватися кодексу поведінки та чинного законодавства, – повідомили у Shein.

Представник Temu також не став мовчати. У компанії прокоментували ситуацію:

Temu серйозно ставиться до безпеки товарів і дотримання вимог. У нас діє система перевірки продавців, активного моніторингу та оперативного видалення небезпечної продукції,

– йдеться у заяві.

Важливо! У Temu додали, що співпрацюють з такими міжнародними організаціями, як TÜV SÜD, Eurofins, SGS і Bureau Veritas, щоб гарантувати відповідність стандартам.