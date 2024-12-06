Шестимісячні виплати: за яких умов пенсіонери можуть розраховувати на таку допомогу

Якщо пенсіонер змінює своє місцепроживання, то йому нараховується виплата в розмірі шести місяців. На неї можуть розраховувати літні люди, які виїжджають за кордон.

Хто може отримати шестимісячні виплати

Однак виплата нараховується тільки перед самим виїздом, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також У кого з пенсіонерів зросте пенсія на 20% у грудні

Так у фонді звертаються до статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У ній передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, його пенсія виплачується за шість місяців наперед перед виїздом за заявою.

Зверніть увагу! Виплати надаються рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання.

Як пенсіонеру отримати шестимісячну виплату

Для отримання шестимісячної виплати пенсіонеру слід звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання.

Зокрема людина має надати :

заяву (встановленого зразка);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Зауважте! Допомога у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.

