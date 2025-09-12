Ще 70 кораблів під забороною: Британія б'є новими санкціями по Росії
- Велика Британія запровадила 100 нових санкцій проти Росії, спрямованих на зменшення нафтових доходів та скорочення військових постачань.
- Санкції стосуються російського "тіньового флоту", що транспортує нафту, та постачальників військових компонентів для армії Путіна.
Велика Британія завдала нового удару по нафтових доходах та військовому сектору Росії. Країна запровадила 100 нових санкцій, які мають зменшити прибутки Кремля та скоротити військові постачання.
Які санкції запровадила Велика Британія?
Нові санкції стали відповіддю на останні російські авіаудари, які пошкодили будівлю Кабінету міністрів України, а також на порушення повітряного простору НАТО у Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.
Нові санкції Великої Британії спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, який транспортує російську нафту та допомагає фінансувати війну в Україні, а також проти головних постачальників військових компонентів для армії Путіна.
Міжнародні дії для посилення економічного тиску на Росію та відсікання критичних грошових потоків, які їй відчайдушно потрібні для фінансування цієї незаконної війни, є життєво важливими. Ці санкції є наступним етапом у провідних зусиллях Великої Британії, спрямованих на посилення економічного тиску,
– заявила глава МЗС Британії Іветт Купер.
Санкції направлені ще проти 70 суден "тіньового флоту" та 30 компаній і фізичних осіб, які підтримують боєздатність російської військової машини постачанням критично важливого обладнання – хімічних речовин, електроніки, вибухівки. Всі ці елементи потім використовуються для виробництва ракет та іншого озброєння.
Під санкції, зокрема, потрапили:
- китайська компанія Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її двоє російських співвласників;
- турецька фірма Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор.
Обидві компанії постачають Москві важливу електроніку, яка необхідна для армії. Її застосовують широко в ракетах типу "Іскандер" та Х-101, а також в російських дронах, якими Путін тероризує Україну.
Ця варварська війна має негайно припинитися, і Велика Британія продовжить тісно співпрацювати зі США, Україною та іншими країнами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир,
– додали в МЗС Британії.
Санкції проти "тіньового флоту" Росії: що відомо?
Велика Британія залишається лідером за санкціями проти "тіньового флоту" Росії. У травні британський уряд оголосив новий пакет обмежень проти суден, що транспортують російську нафту. Санкції торкнулися 100 суден, які з початку 2024 року вже вивезли сировини на понад 24 мільярди доларів.
Вже у червні Велика Британія повідомила про нові санкції проти Росії. Обмеження стосувалися 10 компаній і 20 суден, серед яких нафтові танкери та структури, що займаються морськими перевезеннями, а також постачальники електронних компонентів до Росії.
Євросоюз у 18-му пакеті санкцій, оголошеному у липні, також запровадив обмеження проти суден "тіньового флоту". Також ЄС заблокував експорт технологій, які використовуються в російських дронах.
Окрім того, боротьбу з "тіньовим флотом" Росії посилила Німеччина. Зокрема, у Балтійському морі встановили жорсткіший контроль за танкерами – додаткові перевірки проводять щодо суден, що рухаються на схід уздовж узбережжя Фемарна.