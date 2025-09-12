Велика Британія завдала нового удару по нафтових доходах та військовому сектору Росії. Країна запровадила 100 нових санкцій, які мають зменшити прибутки Кремля та скоротити військові постачання.

Які санкції запровадила Велика Британія?

Нові санкції стали відповіддю на останні російські авіаудари, які пошкодили будівлю Кабінету міністрів України, а також на порушення повітряного простору НАТО у Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.

Нові санкції Великої Британії спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, який транспортує російську нафту та допомагає фінансувати війну в Україні, а також проти головних постачальників військових компонентів для армії Путіна.

Міжнародні дії для посилення економічного тиску на Росію та відсікання критичних грошових потоків, які їй відчайдушно потрібні для фінансування цієї незаконної війни, є життєво важливими. Ці санкції є наступним етапом у провідних зусиллях Великої Британії, спрямованих на посилення економічного тиску,

– заявила глава МЗС Британії Іветт Купер.

Санкції направлені ще проти 70 суден "тіньового флоту" та 30 компаній і фізичних осіб, які підтримують боєздатність російської військової машини постачанням критично важливого обладнання – хімічних речовин, електроніки, вибухівки. Всі ці елементи потім використовуються для виробництва ракет та іншого озброєння.

Під санкції, зокрема, потрапили:

китайська компанія Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її двоє російських співвласників;

турецька фірма Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор.

Обидві компанії постачають Москві важливу електроніку, яка необхідна для армії. Її застосовують широко в ракетах типу "Іскандер" та Х-101, а також в російських дронах, якими Путін тероризує Україну.

Ця варварська війна має негайно припинитися, і Велика Британія продовжить тісно співпрацювати зі США, Україною та іншими країнами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир,

– додали в МЗС Британії.

Санкції проти "тіньового флоту" Росії: що відомо?