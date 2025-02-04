Ще понад 900 мільйонів гривень спрямували на виплату тисячі Зеленського

Українцям перерахували ще 917,3 мільйона гривень у межах програми "Зимова єПідтримка". З цієї суми майже 239 тисяч заявок стосувалися виплат на дітей.

Хто отримав тисячу Зеленського

Цього разу виплати отримали громадяни, які подали заявки через застосунок Дія або у відділеннях банків-партнерів у період з 15 по 27 січня, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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З урахуванням нових нарахувань понад 11 мільйонів українців уже отримали допомогу в розмірі 1 тис. гривень через "Дію", банки-партнери та Укрпошту. Подати заявку на участь у програмі можна до кінця лютого 2025 року.

До речі! У Мінекономіки також нагадали, що державні службовці, які у 2024 році отримали кошти за програмами "Національний кешбек" або "Зимова єПідтримка", мають задекларувати ці виплати.

Як оформити виплату

Як оформити заявку на виплату допомоги через Дію:

Авторизуйтеся у застосунку Дія. У розділі "Сервіси" виберіть "Зимову єПідтримку". Ознайомтеся з умовами програми та натисніть "Розпочати". Виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини. Якщо для дитини, має підтягнутися свідоцтво про народження. Якщо ні, натисніть "Додати свідоцтво". Виберіть рахунок для виплати. Якщо у вас є картка "Національний кешбек", використайте її. Якщо ні, Дія запропонує відкрити картку в одному з банків-партнерів. Перевірте дані, підтвердьте, що перебуваєте в Україні, та натисніть "Надіслати".

Хто може подати заявку через банк:

Люди віком від 65 років без застосунку Дія (потрібен паспорт і РНОКПП).

Особи, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібен паспорт із відповідною відміткою).

Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх дітей (потрібен паспорт опікуна, документ про встановлення опіки та свідоцтво про народження дитини).

Хто може подати заявку через "Укрпошту":