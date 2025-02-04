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4 лютого, 15:43
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Ще понад 900 мільйонів гривень спрямували на виплату тисячі Зеленського

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Українцям перерахували 917,3 мільйона гривень у межах програми "Зимова єПідтримка", з яких майже 239 тисяч заявок стосувалися виплат на дітей.
  • Подати заявку на участь у програмі можна до кінця лютого 2025 року, а держслужбовці, які отримали кошти, мають задекларувати ці виплати.

Українцям перерахували ще 917,3 мільйона гривень у межах програми "Зимова єПідтримка". З цієї суми майже 239 тисяч заявок стосувалися виплат на дітей.

Хто отримав тисячу Зеленського

Цього разу виплати отримали громадяни, які подали заявки через застосунок Дія або у відділеннях банків-партнерів у період з 15 по 27 січня, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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З урахуванням нових нарахувань понад 11 мільйонів українців уже отримали допомогу в розмірі 1 тис. гривень через "Дію", банки-партнери та Укрпошту. Подати заявку на участь у програмі можна до кінця лютого 2025 року.

До речі! У Мінекономіки також нагадали, що державні службовці, які у 2024 році отримали кошти за програмами "Національний кешбек" або "Зимова єПідтримка", мають задекларувати ці виплати.

Як оформити виплату

Як оформити заявку на виплату допомоги через Дію:

  1. Авторизуйтеся у застосунку Дія.
  2. У розділі "Сервіси" виберіть "Зимову єПідтримку".
  3. Ознайомтеся з умовами програми та натисніть "Розпочати".
  4. Виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини. Якщо для дитини, має підтягнутися свідоцтво про народження. Якщо ні, натисніть "Додати свідоцтво".
  5. Виберіть рахунок для виплати. Якщо у вас є картка "Національний кешбек", використайте її. Якщо ні, Дія запропонує відкрити картку в одному з банків-партнерів.
  6. Перевірте дані, підтвердьте, що перебуваєте в Україні, та натисніть "Надіслати".

Хто може подати заявку через банк:

  • Люди віком від 65 років без застосунку Дія (потрібен паспорт і РНОКПП).
  • Особи, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібен паспорт із відповідною відміткою).
  • Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх дітей (потрібен паспорт опікуна, документ про встановлення опіки та свідоцтво про народження дитини).

Хто може подати заявку через "Укрпошту":

  • Люди віком від 60 років без застосунку Дія (потрібен паспорт і РНОКПП).
  • Недієздатні особи – заявку подає опікун (потрібні документи, що посвідчують особу опікуна та підтверджують опікунство).
  • Особи з інвалідністю I та II групи або ті, хто отримує надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, якщо отримують пенсію чи соцдопомогу через банк (потрібен документ, що підтверджує статус отримувача виплат).