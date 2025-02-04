Хто отримав тисячу Зеленського
Цього разу виплати отримали громадяни, які подали заявки через застосунок Дія або у відділеннях банків-партнерів у період з 15 по 27 січня, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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З урахуванням нових нарахувань понад 11 мільйонів українців уже отримали допомогу в розмірі 1 тис. гривень через "Дію", банки-партнери та Укрпошту. Подати заявку на участь у програмі можна до кінця лютого 2025 року.
До речі! У Мінекономіки також нагадали, що державні службовці, які у 2024 році отримали кошти за програмами "Національний кешбек" або "Зимова єПідтримка", мають задекларувати ці виплати.
Як оформити виплату
Як оформити заявку на виплату допомоги через Дію:
- Авторизуйтеся у застосунку Дія.
- У розділі "Сервіси" виберіть "Зимову єПідтримку".
- Ознайомтеся з умовами програми та натисніть "Розпочати".
- Виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини. Якщо для дитини, має підтягнутися свідоцтво про народження. Якщо ні, натисніть "Додати свідоцтво".
- Виберіть рахунок для виплати. Якщо у вас є картка "Національний кешбек", використайте її. Якщо ні, Дія запропонує відкрити картку в одному з банків-партнерів.
- Перевірте дані, підтвердьте, що перебуваєте в Україні, та натисніть "Надіслати".
Хто може подати заявку через банк:
- Люди віком від 65 років без застосунку Дія (потрібен паспорт і РНОКПП).
- Особи, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібен паспорт із відповідною відміткою).
- Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх дітей (потрібен паспорт опікуна, документ про встановлення опіки та свідоцтво про народження дитини).
Хто може подати заявку через "Укрпошту":
- Люди віком від 60 років без застосунку Дія (потрібен паспорт і РНОКПП).
- Недієздатні особи – заявку подає опікун (потрібні документи, що посвідчують особу опікуна та підтверджують опікунство).
- Особи з інвалідністю I та II групи або ті, хто отримує надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, якщо отримують пенсію чи соцдопомогу через банк (потрібен документ, що підтверджує статус отримувача виплат).