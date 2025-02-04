Кто получил тысячу Зеленского
На этот раз выплаты получили граждане, которые подали заявки через приложение Дія или в отделениях банков-партнеров в период с 15 по 27 января, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
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С учетом новых начислений более 11 миллионов украинцев уже получили помощь в размере 1 тыс. гривен через "Дію", банки-партнеры и Укрпочту. Подать заявку на участие в программе можно до конца февраля 2025 года.
Кстати! В Минэкономики также напомнили, что государственные служащие, которые в 2024 году получили средства по программам "Национальный кэшбек" или "Зимняя еПоддержка", должны задекларировать эти выплаты.
Как оформить выплату
Как оформить заявку на выплату помощи через Дію:
- Авторизуйтесь в приложении Дія.
- В разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю еПоддержку".
- Ознакомьтесь с условиями программы и нажмите "Начать".
- Выберите, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка, должно подтянуться свидетельство о рождении. Если нет, нажмите "Добавить свидетельство".
- Выберите счет для выплаты. Если у вас есть карта "Национальный кэшбэк", используйте ее. Если нет, Дія предложит открыть карту в одном из банков-партнеров.
- Проверьте данные, подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите "Отправить".
Кто может подать заявку через банк:
- Люди в возрасте от 65 лет без приложения Дія (нужен паспорт и РНОКПП).
- Лица, которые отказались от РНОКПП по религиозным убеждениям (нужен паспорт с соответствующей отметкой).
- Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних детей (нужен паспорт опекуна, документ об установлении опеки и свидетельство о рождении ребенка).
Кто может подать заявку через "Укрпочту":
- Люди в возрасте от 60 лет без приложения Дія (нужен паспорт и РНОКПП).
- Недееспособные лица – заявку подает опекун (нужны документы, удостоверяющие личность опекуна и подтверждающие опекунство).
- Лица с инвалидностью I и II группы или те, кто получает надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А, если получают пенсию или соцпомощь через банк (нужен документ, подтверждающий статус получателя выплат).