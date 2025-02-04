Кто получил тысячу Зеленского

На этот раз выплаты получили граждане, которые подали заявки через приложение Дія или в отделениях банков-партнеров в период с 15 по 27 января, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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С учетом новых начислений более 11 миллионов украинцев уже получили помощь в размере 1 тыс. гривен через "Дію", банки-партнеры и Укрпочту. Подать заявку на участие в программе можно до конца февраля 2025 года.

Кстати! В Минэкономики также напомнили, что государственные служащие, которые в 2024 году получили средства по программам "Национальный кэшбек" или "Зимняя еПоддержка", должны задекларировать эти выплаты.

Как оформить выплату

Как оформить заявку на выплату помощи через Дію:

Авторизуйтесь в приложении Дія. В разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю еПоддержку". Ознакомьтесь с условиями программы и нажмите "Начать". Выберите, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка, должно подтянуться свидетельство о рождении. Если нет, нажмите "Добавить свидетельство". Выберите счет для выплаты. Если у вас есть карта "Национальный кэшбэк", используйте ее. Если нет, Дія предложит открыть карту в одном из банков-партнеров. Проверьте данные, подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите "Отправить".

Кто может подать заявку через банк:

Люди в возрасте от 65 лет без приложения Дія (нужен паспорт и РНОКПП).

Лица, которые отказались от РНОКПП по религиозным убеждениям (нужен паспорт с соответствующей отметкой).

Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних детей (нужен паспорт опекуна, документ об установлении опеки и свидетельство о рождении ребенка).

Кто может подать заявку через "Укрпочту":