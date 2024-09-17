Долар по 44 гривні: чи реальний такий курс до кінця року

Наступного року прогнозується, що курс долара може бути на рівні 45 гривень за валюту. Відтак НБУ може продовжувати девальвувати гривню, що вплине на показники валюти до кінця цього року.

Яким буде курс до кінця 2024 року

Економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що у проєкті держбюджету на 2025 році середній курс долара встановили на рівні 45 гривень.

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Цікаво! У документі, який оприлюднив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, зазначено, що очікуваний курс долара на 2024 рік був на рівні 40,8 гривні за долар.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Виходячи з таких позицій, швидше за все, НБУ почне процес планової девальвації і продовжить девальвувати гривню попри загрозу більшої аніж планувалося інфляції цього року. З урахуванням проблем фінансування дефіциту бюджету цього року та наступного року такий сценарій зараз бачиться найправдоподібнішим.

Крім того, на думку Моніна, українські депутати хочуть переламати опір НБУ та Мінфіну щодо 50% податку на банки.

Ситуація швидше рухається до девальваційного сценарію, ніж спроби НБУ утримувати курс гривні на рівні 41 – 42 гривень. Так, НБУ може це робити, але інші фактори говорять про недоцільність цієї дії зараз,

– пояснює економіст.

Зверніть увагу! Данило Монін схиляється до думки, що курс до кінця року може девальвувати до позначки у 43 – 44 гривні за долар.