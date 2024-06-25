Долара по 40 можна не чекати: що буде з курсом до кінця року
Джерело:Центр економічної стратегії
Аналітики переглянули прогноз курсу гривні до долара на кінець року, очікуючи рівень близько 42 гривень за долар. Прогноз середньорічного курсу також погіршено з 38,7 гривні за долар до 40,1 гривні за долар.
Що буде з доларом до кінця року
Центр економічної стратегії оприлюднив оновлений консенсус-прогноз семи інвестиційних компаній та аналітичних центрів, зазначивши, що пів року тому прогноз був 40,5 гривні за долар.
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Заступниця директора ЦЕС Марія Репко зазначила, що новий курсовий прогноз не сильно вплинув на оцінку бюджетного дефіциту в доларах, який залишився на рівні трохи більше ніж 40 мільярдів доларів.Важливо! Проте оцінка фінансових потреб підвищена приблизно на 3 мільярди доларів — до 53,5 мільярда доларів, а міжнародної допомоги — на 1,5 мільярда доларів, до 36,5 мільярда доларів.
Прогноз інфляції на 2024 рік поліпшено з трохи більше ніж 10% до менш ніж 8%, тоді як очікування зростання реального ВВП знижено до трохи менше ніж 3,5% з близько 3,9%.Цікаво! У грудні 2023 року окремі аналітики допускали зростання економіки цього року на 5%, проте зараз оптимісти оцінюють його трохи вище 4%.
Який курс долара сьогодні
Курс валют у банках:
- Станом на ранок 25 червня, за даними "Мінфіну", середня купівля банками готівкового долара становить 40,40 гривні (без змін проти 24 червня), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок)
- Середня купівля готівкового євро становить 43,40 гривні (без змін), а продаж – 44 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку:
- На чорному ринку середня купівля долара становить 40,81 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок).
- Євро купують за 43,95 гривні (+9 копійок), а продають за 44,10 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках:
- За даними finance.ua, обмінники купують долар у середньому за 40,70 гривні (+28 копійок), а продають – за 41,10 гривні (+22 копійки).
- Середній курс євро: купівля – 43,80 гривні (-19 копійок), продаж – 44,20 гривні (+2 копійки).