Не все так райдужно: що чекає на українців, якщо економіка України перейде на воєнні рейки

Зараз багато хто говорить про те, що для України доцільно перевести економіку на воєнні рейки. Однак, насправді це рішення має багато підводних каменів.

Чим поганий перехід на воєнні рейки

Експерт Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу відмітив, що перехід української економіки на воєнні рейки міг би сильно вплинути на життя українців.

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Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу Уявіть собі, пенсіонерові повідомляють, що в країні ввели обмежувальні картки на продовольство. Як вони відреагували б на це? На щастя, ми маємо на сьогодні якийсь результат, якесь співвідношення доходів та видатків, якийсь рівень життя. Але будь-які дії влади задля посилення фронту та перемоги призвели б до того, що українці мали б зовсім інший рівень життя, аніж зараз.

Пендзин уточнює, що перехід на воєнні рейки означатиме проведення формальної націоналізації:

земель;

обладнання;

техніки на потреби війська тощо.

Цей процес негативно вплине на роботу бізнесу. Як українського, так і іноземного.

Коли Україна має перевести економіку на воєнні рейки

Своєю чергою, експерт Олег Гетман у розмові з 24 Каналом стверджує, що перехід економіки України на воєнні рейки зараз недоцільний.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Економіка країн стає на воєнні рейки у випадку, коли вони залишаються сам на сам з агресором, як це було у роки Другої світової війни. Таким чином, люди переходять на карткову систему, коли продовольства видаються лише за спеціальними картками, людей масово мобілізовують, навіть жінок, до примусової праці на заводах, реквізують весь транспорт тощо.

Як зауважує Гетман, Україна зараз отримує вагому допомогу від партнерів. Йдеться, зокрема, про підтримку економіки та надання великого озброєння.