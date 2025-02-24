Чим буде займатися спецпредставник Путіна

Як зауважили у Російському фонді прямих інвестицій, Дмитрієв залишиться головою організації та продовжить розвивати економічне співробітництво з країнами Глобального півдня та Заходу, зокрема США. Указ Путіна був опублікований 23 лютого, передає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також ЄС бʼє по ключових секторах Росії: 16-й пакет санкцій у треті роковини повномасштабної війни

До цього, Кіріл Дмитрієв приєднався до російської делегації, що поїхала до Ер-Ріяда для переговорів зі США 19 лютого. Там він заявив, що США та Росія повинні реалізовувати спільні проєкти, зокрема в Арктиці та інших регіонах.

Що відомо про Кіріла Дмитрієва