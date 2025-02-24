Чем будет заниматься спецпредставитель Путина
Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, Дмитриев останется главой организации и продолжит развивать экономическое сотрудничество со странами Глобального юга и Запада, в частности США. Указ Путина был опубликован 23 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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До этого, Кирилл Дмитриев присоединился к российской делегации, поехавшей в Эр-Рияд для переговоров с США 19 февраля. Там он заявил, что США и Россия должны реализовывать совместные проекты, в частности в Арктике и других регионах.
Что известно о Кирилле Дмитриеве
- Кирилла Дмитриева называют "ключевым российским переговорщиком с США". Ранее Дмитриев был инвестиционным банкиром в Goldman Sachs и является выпускником Гарвардской школы бизнеса.
- Дмитриев также фигурировал в докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в президентские выборы США 2016 года. Мюллер установил, что перед инаугурацией Дональда Трампа в 2017 году Дмитриев встретился на Сейшельских островах с Эриком Принсом – спонсором Трампа и основателем ЧВК Blackwater.
- Влияние Дмитриева в России выросло после его женитьбы на Наталье Поповой, близкой подругой младшей дочери Путина, Екатерины Тихоновой.