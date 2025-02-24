Чем будет заниматься спецпредставитель Путина

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, Дмитриев останется главой организации и продолжит развивать экономическое сотрудничество со странами Глобального юга и Запада, в частности США. Указ Путина был опубликован 23 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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До этого, Кирилл Дмитриев присоединился к российской делегации, поехавшей в Эр-Рияд для переговоров с США 19 февраля. Там он заявил, что США и Россия должны реализовывать совместные проекты, в частности в Арктике и других регионах.

Что известно о Кирилле Дмитриеве