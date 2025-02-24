Чем плох переход на военные рельсы
Эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу отметил, что переход украинской экономики на военные рельсы мог бы сильно повлиять на жизнь украинцев.
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Представьте себе, пенсионеру сообщают, что в стране ввели ограничительные карточки на продовольствие. Как они отреагировали бы на это? К счастью, мы имеем на сегодня какой-то результат, какое-то соотношение доходов и расходов, какой-то уровень жизни. Но любые действия власти для усиления фронта и победы привели бы к тому, что украинцы имели бы совсем другой уровень жизни, чем сейчас.
Пендзин уточняет, что переход на военные рельсы будет означать проведение формальной национализации:
- земель;
- оборудования;
- техники на нужды армии и так далее.
Этот процесс негативно повлияет на работу бизнеса. Как украинского, так и иностранного.
Когда Украина должна перевести экономику на военные рельсы
В свою очередь, эксперт Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом утверждает, что переход экономики Украины на военные рельсы сейчас нецелесообразен.
Экономика стран становится на военные рельсы в случае, когда они остаются один на один с агрессором, как это было в годы Второй мировой войны. Таким образом, люди переходят на карточную систему, когда продовольствия выдаются только по специальным картам, людей массово мобилизуют, даже женщин, к принудительному труду на заводах, реквизируют весь транспорт и тому подобное.
Как отмечает Гетман, Украина сейчас получает весомую помощь от партнеров. Речь идет, в частности, о поддержке экономики и предоставлении большого вооружения.