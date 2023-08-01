Укренерго готується до найгіршого: що чекати українцям цієї зими

Укренерго готується до терористичних атак від росіян. Компанія накопичує ресурси аби протистояти провокаціям ворога та забезпечити українців світлом і теплом.

Яким буде опалювальний сезон 2024 року

В Укренерго прогнозують нову хвилю атак ворога на енергосистему України. Аби забезпечити українцям світло та тепло взимку, компанія почала накопичувати ресурси уже зараз.

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Голова правління НЕК "Укренерго" – Володимир Кудрицький запевнив, що компанія отримала чіткі вказівки від Володимира Зеленського відносно забезпечення енергобезпеки України. На сьогодні компанія уже здійснила значний перелік заходів безпеки та підготувала "сюрпризи" для росіян.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Ми забезпечимо технічну можливість достатнього обсягу імпорту електрики з ЄС. Таку можливість дає наше об'єднання з європейською енергосистемою і ми працюємо над збільшенням об'єму імпорту.

Кудрицький зазначає, що на 100%, убезпечити Україну від російських атак не вдасться. Проте, енергетики роблять усе аби для українців ця зима була легкою.

Наш основний інструмент – єдність та співпраця, ми працюємо над підготовкою до зими 24/7. Як керівник однієї з основних інфраструктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону,

– додає Володимир.

Лише спільними зусиллями ЗСУ, енергетиків та громадян Україна переживе цей важкий період. Саме єдність допомогла українцям пережити минулу зиму. Також Володимир наголосив на проведені роботи над помилками, які були допущені у попередньому сезоні.

Як Росія знищувала енергосистему України

Найперший масований обстріл енергооб'єктів відбувся у жовтні 2022 року. Тоді і відбувся перший блекаут.

Довідка: Блекаут – запозичений з англійської мови термін, який позначає повну відсутність електроенергії, відповідно світла та опалення.

Саме у цей період влада запровадила планові відключення. Подаючи світло у чітко визначенні райони в певні години, енергетики змогли розвантажити систему та виграти час для її відновлення.

Виключення складали об'єкти критичної інфраструктури. Туди подача електроенергії була постійною. Однак взимку ситуація була настільки критичною, що навіть критична інфраструктура тимчасово переключалася на генераторне живлення.

Обстріли тривали аж до березня 2023 року. Потім тактика ворога змінилась. Зараз Росія робить своїми ракетними цілями житлові квартали, українське зерно та адмінбудівлі. Незважаючи на будь-які зміни стратегії, ціль у росіян одна – знищити Україну. Орієнтуючись на попередні тенденції, на наступні обстріли енергооб'єктів від ворога варто чекати восени.