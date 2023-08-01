Каким будет отопительный сезон 2024 года

В Укрэнерго прогнозируют новую волну атак противника на энергосистему Украины. Чтобы обеспечить украинцам свет и тепло зимой, компания начала копить ресурсы уже сейчас.

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Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что компания получила четкие указания от Владимира Зеленского относительно обеспечения энергобезопасности Украины. На сегодняшний день компания уже осуществила значительный перечень мер безопасности и подготовила "сюрпризы" для россиян.

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Мы обеспечим техническую возможность достаточного объема импорта электричества из ЕС. Такую возможность дает наше объединение с европейской энергосистемой, и мы работаем над увеличением объема импорта.

Кудрицкий отмечает, что на 100% обезопасить Украину от российских атак не удастся. Однако энергетики делают все, чтобы для украинцев эта зима была легкой.

Наш основной инструмент – единство и сотрудничество, мы работаем над подготовкой к зиме 24/7. Как руководитель одной из основных инфраструктурных компаний в стране я должен быть реалистом: есть очень разные сценарии прохождения отопительного сезона

– добавляет Владимир.

Только совместными усилиями ВСУ, энергетиков и граждан Украина переживет этот трудный период. Именно единство помогло украинцам пережить прошлую зиму. Также Владимир отметил проведенные работы над ошибками, которые были допущены в предыдущем сезоне.

Как Россия уничтожала энергосистему Украины

Первый массированный обстрел энергообъектов произошел в октябре 2022 года. Тогда и состоялся первый блекаут.

Справка: Блэкаут – заимствованный из английского языка термин, обозначающий полное отсутствие электроэнергии, соответственно света и отопления.

Именно в этот период власти ввели плановые отключения. Подавая свет в четко определении районов в определенные часы, энергетики смогли разгрузить систему и выиграть время для ее восстановления.

Заметьте! Исключение составляли объекты критической инфраструктуры. Туда подача электроэнергии была постоянной. Однако зимой ситуация была настолько критичной, что даже критическая инфраструктура временно переключалась на генераторное питание.

Обстрелы продолжались до марта 2023 года. Затем тактика врага изменилась. Сейчас Россия делает своими ракетными целями жилые кварталы, украинское зерно и админздания. Несмотря на какие-либо изменения стратегии, цель у россиян одна – уничтожить Украину. Ориентируясь на предыдущие тенденции, последующих обстрелов энергообъектов от врага стоит ждать осенью.