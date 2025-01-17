Експерти розповіли про долю української ГТС

Україна припинила транзит російського газу до Європи 1 січня 2025 року. Тому питання щодо використання газотранспортної системи країни залишається актуальним.

Що очікує на українську ГТС

Однак вона важлива для України насамперед тому, що завдяки їй буде забезпечуватися постачання газу до східної частини країни, повідомляє 24 канал з посиланням на виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

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Він пояснив, що газопостачання в Україну відбувається через магістральний газопровід, який, своєю чергою, забезпечує тиск. Експерт порівняв магістральний газопровід по всій території України з гілкою від дерева, бо він має багато локальних газопроводів через газорозподільчі станції.

Отже, якщо у магістральному газопроводі тиску не буде, то Україна має здійснити реверс газу із заходу країни на схід. Якщо цього не зробити, то газ в трубах в Миколаєві чи Дніпрі не з'явиться.

Єдиний спосіб у цій ситуації є підтримування газотранспортної мережі у режимі реального реверсу, –

сказав Олег Пендзин.

Однак, згідно з його слів, є переживання щодо того, як "технологічно потім відновити російський транзит". Річ у тім, що це будуть надзвичайно великі витрати.

Водночас Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України, вважає, що якась частина, ймовірно, буде використовуватися для внутрішніх перекидів газу. Тобто для переміщення з газового родовища до газосховища.

Зауважте! Однак більша частина все-таки стане не потрібною, бо це "загалом закінчення епохи".