Військова економіка Росії: чи можливий крах після бурхливого зростання

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило економічний бум в країні-агресорі, який був підтриманий державними стимулами. Однак через майже три роки з'являються все більше ознак того, що він може обернутися серйозними економічними труднощами для Росії.

Чи зазнає краху російська військова економіка

У російських містах панує піднесена атмосфера: ресторани переповнені, магазини працюють. Однак високі ставки та інфляція ставлять під загрозу економічне зростання, передає 24 Канал із посиланням на видання Bloomberg.

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Щобільше, Росія зіштовхується із санкціями, ослабленням валюти, невизначеністю щодо цін на нафту та занепокоєннями через економічні труднощі свого головного партнера – Китаю.

Відносно хороший період для російської економіки, що ґрунтувався на раніше накопичених ресурсах, закінчився. Висока інфляція з'їдає весь цей, здавалося б, короткочасний успіх,

– каже Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник центробанку.

Втім, російська економіка продовжує функціонувати попри санкції, а високі зарплати допомагають зменшити невдоволення війною. Більшість росіян, близько дві третини, залишаються впевненими у майбутньому. Хоча споживчі настрої трохи впали, вони все одно кращі, ніж були з 2022 року.

Якщо говорити про середній клас, то він зараз почувається добре. Високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник,

– каже Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій.

З якими викликами уже стикаються російські компанії

Втім, рекордні витрати за позиками вже даються взнаки. За даними дослідницької групи "Автостат", російські автосалони можуть зіткнутися з хвилею банкрутств. Водночас труднощі виникають і в сільськогосподарському секторі.

Навіть найбільші компанії змінюють стратегії через економічні виклики:

державні "Транснефть" і "Російські залізниці" скоротили інвестиції;

приватні "Северсталь" і "Норильський нікель" зменшують витрати;

а "Русал" може знизити виробництво алюмінію на понад 10%.

Слабкий рубль і труднощі з транскордонними платежами через загрозу санкцій США впливають на економіку. Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 4,5 – 5% до кінця року та ключову ставку в межах 17 – 20%.

Це буде рік затягування пасків" "Кредитори виграють, а позичальники насилу уявляють, як вони будуть жити,

– каже Софія Донець, економіст компанії T-Investments.

Для споживачів та бізнесу це означає менше доступних кредитів для покупок й інвестицій. Один із головних ризиків для економіки Росії у 2025 році – падіння цін на нафту, вважає Донець. Вона зазначає, що за подальшого зниження Росії доведеться йти на значні поступки.