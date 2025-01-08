Военная экономика России: возможен ли крах после бурного роста

Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало экономический бум в стране-агрессоре, который был поддержан государственными стимулами. Однако спустя почти три года появляются все больше признаков того, что он может обернуться серьезными экономическими трудностями для России.

Потерпит ли крах российская военная экономика

В российских городах царит приподнятая атмосфера: рестораны переполнены, магазины работают. Однако высокие ставки и инфляция ставят под угрозу экономический рост, передает 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Более того, Россия сталкивается с санкциями, ослаблением валюты, неопределенностью относительно цен на нефть и беспокойством из-за экономических трудностей своего главного партнера – Китая.

Относительно хороший период для российской экономики, основанный на ранее накопленных ресурсах, закончился. Высокая инфляция съедает весь этот, казалось бы, кратковременный успех,

– говорит Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник центробанка.

Впрочем, российская экономика продолжает функционировать несмотря на санкции, а высокие зарплаты помогают уменьшить недовольство войной. Большинство россиян, около двух третей, остаются уверенными в будущем. Хотя потребительские настроения немного упали, они все равно лучше, чем были с 2022 года.

Если говорить о среднем классе, то он сейчас чувствует себя хорошо. Высокие процентные ставки не смогли сдержать рост цен, что более чем вдвое превышает целевой показатель,

– говорит Сергей Дмитриев, специалист по информационным технологиям.

С какими вызовами уже сталкиваются российские компании

Впрочем, рекордные расходы по займам уже дают о себе знать. По данным исследовательской группы "Автостат", российские автосалоны могут столкнуться с волной банкротств. В то же время трудности возникают и в сельскохозяйственном секторе.

Даже крупнейшие компании меняют стратегии из-за экономических вызовов:

государственные "Транснефть" и "Российские железные дороги" сократили инвестиции;

частные "Северсталь" и "Норильский никель" уменьшают расходы;

а "Русал" может снизить производство алюминия более чем на 10%.

Слабый рубль и трудности с трансграничными платежами из-за угрозы санкций США влияют на экономику. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 4,5 – 5% до конца года и ключевую ставку в пределах 17 – 20%.

Это будет год затягивания поясов" "Кредиторы выигрывают, а заемщики с трудом представляют, как они будут жить,

– говорит София Донец, экономист компании T-Investments.

Для потребителей и бизнеса это означает меньше доступных кредитов для покупок и инвестиций. Один из главных рисков для экономики России в 2025 году – падение цен на нефть, считает Донец. Она отмечает, что при дальнейшем снижении России придется идти на значительные уступки.