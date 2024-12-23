Зарплати, пенсії та соцвиплати: чи чекати українцям змін у 2025 році
Багатьох українців цікавить питання, чи чекати на позитивні зміни у розмірі зарплат, пенсій та соціальних виплат у 2025 році. До чого варто підготуватись пенсіонерам, кому збільшать, а кому навпаки – зменшать виплати, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Чи зростуть зарплати в українців
У Держбюджеті-2025 визначено розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які почнуть діяти з 1 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал.
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Отже, протягом 2025 року мінімальна зарплата становитиме:
- у місячному розмірі: 8 000 гривень (з 1 січня і на весь рік);
- у погодинному розмірі: 48 гривень (з 1 січня і на весь рік).
Важливо! У грудні 2024 року мінімальна зарплата вже була на цьому рівні. Водночас розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2025 року також залишиться незмінним й становитиме 3 028 гривень.
Втім, уряд очікує, що середня зарплата українців таки зросте. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. Прогнозується, що в номінальному вираженні вона збільшиться до 24 389 гривень, а в реальному – на 8,1% порівняно з попереднім роком.
Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати й залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів,
– наголосили в пояснювальній записці до проєкту закону.
Отже, протягом року середня заробітна плата українців збільшиться на 10,5%. Однак інфляція очікується на рівні близько 9,5%, що означає, що реальний розмір зарплат, з урахуванням зростання цін, зросте лише на 1%.
Цікаво! Порівняно з II кварталом 2023 року, середньомісячна заробітна плата за II квартал 2024 року зросла на 22,1% і склала 20 964 гривні.
Пенсійна реформа 2025 року
Основний елемент пенсійної реформи у 2025 році перехід на накопичувальну систему з обов'язковими внесками громадян на особисті рахунки. ЇЇ старт планується з липня 2025 року.
Важливо! Нова система буде обов'язковою для громадян, народжених після 2000 року, а інші – зможуть приєднатися добровільно.
Ця реформа обумовлена такими факторами:
- зменшенням чисельності населення,
- старінням нації,
- зниженням народжуваності,
- скороченням кількості працездатних громадян.
Згідно з новою системою, пенсія покриватиме 40% від заробітної плати за умови повного страхового стажу, що майже вдвічі більше за нинішній рівень. Кошти з накопичувальної системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане очевидною через 20 – 30 років.
Від чого залежатиме розмір виплатРозмір пенсійних виплат буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи, пояснив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За середню зарплату пенсіонер отримає 10 балів, тоді як ті, хто має вищі доходи, отримуватимуть більше балів. Ці бали щорічно переводитимуться в пенсійні виплати на основі актуальної середньої заробітної плати в країні.
Хто втратить доплати до пенсії
Разом з цим, Кабінет Міністрів України планує провести реформу, яка призведе до втрати доплат для деяких пенсіонерів, а деякі взагалі можуть залишитися без виплат.
Зокрема, передбачається скорочення розмірів для:
- Спецпенсій, які отримують колишні та чинні співробітники правоохоронних органів та судової системи. Вони значно перевищують цю суму й можуть досягати 100 тисяч гривень і більше на місяць. З 2025 року вони не повинні будуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Зверніть увагу! На сьогодні цей мінімум становить 2 361 гривню, й залишиться таким у 2025 році. Тож максимальна сума спецпенсії не може перевищувати 23 610 гривень.
- "Чорнобильських" доплат. Річ у тім, що деякі пенсіонери спеціально прописуються в Чорнобильській зоні, не проживаючи там, щоб отримувати доплату до пенсії у розмірі 2 361 гривня. З 2025 року ці доплати надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року.
- А також пенсіонерів – ВПО. Це зумовлено необхідністю підтвердження факту того, що відповідна особа досі є живою та отримує пенсію самостійно.
Що буде із соцвиплатами у 2025 році
На підтримку малозабезпечених сімей у 2025 році планується виділити 19,7 мільярда гривень. Ці кошти мають забезпечити соціальний захист найбільш вразливих родин, які перебувають у скрутному становищі.
Зверніть увагу! За ініціативою Міністерства соціальної політики передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для нарахування допомоги малозабезпеченим сім’ям. Зокрема, для працездатних осіб цей показник зросте з 55% до 60%, а для дітей – зі 140% до 145%.
Серед іншого, передбачено продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розмір цієї допомоги залишиться незмінним:
- 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2 000 гривень – для інших категорій.
На виплату житлових субсидій та пільг передбачено 42,3 мільярда гривень, що відповідає прогнозованим витратам на ці потреби у 2024 році.
Підтримка осіб з інвалідністю
В Україні наразі проживає близько 2,8 мільйона людей з інвалідністю. У Державному бюджеті на соціальний захист таких осіб передбачено 6,7 мільярда гривень, що на 0,3 мільярда більше, ніж у 2024 році.
Тому деякі пенсіонери у 2025 році отримуватимуть виплати, що значно перевищують середній розмір пенсії по країні:
- Постраждалі від аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність І групи, – їхня пенсія не може бути меншою за 8187 гривень.
- Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність, отримуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності: для III групи пенсія не менше 8025 гривень, для II групи – не менше 10 700 гривень, а для I групи – не менше 13 376 гривень.
- Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право на пенсію, що становить 100% від грошового забезпечення для I групи, 80% – для II групи та 60% – для III групи.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть пенсію в залежності від групи інвалідності: для III групи – 8 499 гривень, для II групи – 12 395 гривень, а для I групи – 15 346 гривень.
- Соцвиплати на дітей
З 2025 року держава на постійній основі надаватиме компенсацію за "Пакунок малюка" для батьків новонароджених дітей. Раніше така допомога була частиною пілотного проєкту, а тепер стане доступною постійно.
У 2025 році розмір грошової компенсації на одну дитину пропонують встановити на рівні 7 689 гривень. Державна служба у справах дітей публікуватиме на своєму сайті перелік банків, з якими укладено договір про взаємодію.
Крім того, до програми приєднаються нові банки, через які можна буде отримати кошти. Раніше ці виплати здійснювались лише через "Приватбанк". Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів, опублікованому на сайті Федерації профспілок України.