Зарплаты, пенсии и соцвыплаты: ждать ли украинцам изменений в 2025 году
Многих украинцев интересует вопрос, ждать ли положительных изменений в размере зарплат, пенсий и социальных выплат в 2025 году. К чему стоит подготовиться пенсионерам, кому увеличат, а кому наоборот – уменьшат выплаты, читайте в материале 24 Канала.
Вырастут ли зарплаты у украинцев
В Госбюджете-2025 определены размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщает 24 Канал.
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Таким образом, в течение 2025 года минимальная зарплата составит:
- в месячном размере: 8 000 гривен (с 1 января и на весь год);
- в почасовом размере: 48 гривен (с 1 января и на весь год).
Важно! В декабре 2024 года минимальная зарплата уже была на этом уровне. В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 января 2025 года также останется неизменным и составит 3 028 гривен.
Впрочем, правительство ожидает, что средняя зарплата украинцев все-таки вырастет. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. Прогнозируется, что в номинальном выражении она увеличится до 24 389 гривен, а в реальном – на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.
Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов,
– отметили в пояснительной записке к проекту закона.
Итак, в течение года средняя заработная плата украинцев увеличится на 10,5%. Однако инфляция ожидается на уровне около 9,5%, что означает, что реальный размер зарплат, с учетом роста цен, вырастет лишь на 1%.
Интересно! По сравнению со II кварталом 2023 года, среднемесячная заработная плата за II квартал 2024 года выросла на 22,1% и составила 20 964 гривны.
Пенсионная реформа 2025 года
Основной элемент пенсионной реформы в 2025 году – переход на накопительную систему с обязательными взносами граждан на личные счета. Ее старт планируется с июля 2025 года.
Важно! Новая система будет обязательной для граждан, рожденных после 2000 года, а остальные – смогут присоединиться добровольно.
Эта реформа обусловлена следующими факторами:
- уменьшением численности населения,
- старением нации,
- снижением рождаемости,
- сокращением количества трудоспособных граждан.
Согласно новой системе, пенсия будет покрывать 40% от заработной платы при условии полного страхового стажа, что почти вдвое больше нынешнего уровня. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффективность реформы станет очевидной через 20 – 30 лет.
От чего будет зависеть размер выплатРазмер пенсионных выплат будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы, объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль. За среднюю зарплату пенсионер получит 10 баллов, тогда как те, кто имеет более высокие доходы, будут получать больше баллов. Эти баллы ежегодно будут переводиться в пенсионные выплаты на основе актуальной средней заработной платы в стране.
Кто потеряет доплаты к пенсии
Вместе с этим, Кабинет Министров Украины планирует провести реформу, которая приведет к потере доплат для некоторых пенсионеров, а некоторые вообще могут остаться без выплат.
В частности, предусматривается сокращение размеров для:
- Спецпенсий, которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы. Они значительно превышают эту сумму и могут достигать 100 тысяч гривен и более в месяц. С 2025 года они не должны будут превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
Обратите внимание! На сегодня этот минимум составляет 2 361 гривну, и останется таким в 2025 году. Таким образом, максимальная сумма спецпенсии не может превышать 23 610 гривен.
- "Чернобыльских" доплат. Дело в том, что некоторые пенсионеры специально прописываются в Чернобыльской зоне, не проживая там, чтобы получать доплату к пенсии в размере 2 361 гривна. С 2025 года эти доплаты будут предоставляться только тем, кто реально проживал в зоне радиоактивного загрязнения во время и сразу после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.
- А также пенсионеров – ВПЛ. Это обусловлено необходимостью подтверждения факта того, что соответствующее лицо до сих пор является живым и получает пенсию самостоятельно.
Что будет с соцвыплатами в 2025 году
На поддержку малообеспеченных семей в 2025 году планируется выделить 19,7 миллиарда гривен. Эти средства должны обеспечить социальную защиту наиболее уязвимых семей, которые находятся в трудном положении.
Обратите внимание! По инициативе Министерства социальной политики предусмотрено повышение уровня прожиточного минимума для начисления помощи малообеспеченным семьям. В частности, для трудоспособных лиц этот показатель возрастет с 55% до 60%, а для детей – со 140% до 145%.
Среди прочего, предусмотрено продолжение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер этой помощи останется неизменным:
- 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 000 гривен – для других категорий.
На выплату жилищных субсидий и льгот предусмотрено 42,3 миллиарда гривен, что соответствует прогнозируемым расходам на эти цели в 2024 году.
Поддержка лиц с инвалидностью
В Украине сейчас проживает около 2,8 миллиона человек с инвалидностью. В Государственном бюджете на социальную защиту таких лиц предусмотрено 6,7 миллиарда гривен, что на 0,3 миллиарда больше, чем в 2024 году.
Поэтому некоторые пенсионеры в 2025 году будут получать выплаты, значительно превышающие средний размер пенсии по стране:
- Пострадавшие от аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность I группы, – их пенсия не может быть меньше 8187 гривен.
- Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые получили инвалидность, будут получать пенсию в зависимости от группы инвалидности: для III группы пенсия не менее 8 025 гривен, для II группы – не менее 10 700 гривен, а для I группы – не менее 13 376 гривен.
- Военные, которые получили инвалидность во время службы, имеют право на пенсию, что составляет 100% от денежного обеспечения для I группы, 80% – для II группы и 60% – для III группы.
- Лица с инвалидностью вследствие войны будут получать пенсию в зависимости от группы инвалидности: для III группы – 8 499 гривен, для II группы – 12 395 гривен, а для I группы – 15 346 гривен.
- Соцвыплаты на детей
С 2025 года государство на постоянной основе будет предоставлять компенсацию за "Пакет малыша" для родителей новорожденных детей. Ранее такая помощь была частью пилотного проекта, а теперь станет доступной постоянно.
В 2025 году размер денежной компенсации на одного ребенка предлагают установить на уровне 7 689 гривен. Государственная служба по делам детей будет публиковать на своем сайте перечень банков, с которыми заключен договор о взаимодействии.
Кроме того, к программе присоединятся новые банки, через которые можно будет получить средства. Ранее эти выплаты осуществлялись только через "Приватбанк". Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.