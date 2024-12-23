Зарплаты, пенсии и соцвыплаты: ждать ли украинцам изменений в 2025 году

Многих украинцев интересует вопрос, ждать ли положительных изменений в размере зарплат, пенсий и социальных выплат в 2025 году. К чему стоит подготовиться пенсионерам, кому увеличат, а кому наоборот – уменьшат выплаты, читайте в материале 24 Канала.

Вырастут ли зарплаты у украинцев

В Госбюджете-2025 определены размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщает 24 Канал.

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Таким образом, в течение 2025 года минимальная зарплата составит:

в месячном размере : 8 000 гривен (с 1 января и на весь год);

: 8 000 гривен (с 1 января и на весь год); в почасовом размере: 48 гривен (с 1 января и на весь год).

Важно! В декабре 2024 года минимальная зарплата уже была на этом уровне. В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 января 2025 года также останется неизменным и составит 3 028 гривен.

Впрочем, правительство ожидает, что средняя зарплата украинцев все-таки вырастет. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. Прогнозируется, что в номинальном выражении она увеличится до 24 389 гривен, а в реальном – на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов,

– отметили в пояснительной записке к проекту закона.

Итак, в течение года средняя заработная плата украинцев увеличится на 10,5%. Однако инфляция ожидается на уровне около 9,5%, что означает, что реальный размер зарплат, с учетом роста цен, вырастет лишь на 1%.

Интересно! По сравнению со II кварталом 2023 года, среднемесячная заработная плата за II квартал 2024 года выросла на 22,1% и составила 20 964 гривны.

Пенсионная реформа 2025 года

Основной элемент пенсионной реформы в 2025 году – переход на накопительную систему с обязательными взносами граждан на личные счета. Ее старт планируется с июля 2025 года.

Важно! Новая система будет обязательной для граждан, рожденных после 2000 года, а остальные – смогут присоединиться добровольно.

Эта реформа обусловлена следующими факторами:

уменьшением численности населения,

старением нации,

снижением рождаемости,

сокращением количества трудоспособных граждан.

Согласно новой системе, пенсия будет покрывать 40% от заработной платы при условии полного страхового стажа, что почти вдвое больше нынешнего уровня. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффективность реформы станет очевидной через 20 – 30 лет.



От чего будет зависеть размер выплат Размер пенсионных выплат будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы, Размер пенсионных выплат будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы, объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль. За среднюю зарплату пенсионер получит 10 баллов, тогда как те, кто имеет более высокие доходы, будут получать больше баллов. Эти баллы ежегодно будут переводиться в пенсионные выплаты на основе актуальной средней заработной платы в стране.

Кто потеряет доплаты к пенсии

Вместе с этим, Кабинет Министров Украины планирует провести реформу, которая приведет к потере доплат для некоторых пенсионеров, а некоторые вообще могут остаться без выплат.

В частности, предусматривается сокращение размеров для:

Спецпенсий, которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы. Они значительно превышают эту сумму и могут достигать 100 тысяч гривен и более в месяц. С 2025 года они не должны будут превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! На сегодня этот минимум составляет 2 361 гривну, и останется таким в 2025 году. Таким образом, максимальная сумма спецпенсии не может превышать 23 610 гривен.

"Чернобыльских" доплат . Дело в том, что некоторые пенсионеры специально прописываются в Чернобыльской зоне, не проживая там, чтобы получать доплату к пенсии в размере 2 361 гривна. С 2025 года эти доплаты будут предоставляться только тем, кто реально проживал в зоне радиоактивного загрязнения во время и сразу после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

. Дело в том, что некоторые пенсионеры специально прописываются в Чернобыльской зоне, не проживая там, чтобы получать доплату к пенсии в размере 2 361 гривна. С 2025 года эти доплаты будут предоставляться только тем, кто реально проживал в зоне радиоактивного загрязнения во время и сразу после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. А также пенсионеров – ВПЛ. Это обусловлено необходимостью подтверждения факта того, что соответствующее лицо до сих пор является живым и получает пенсию самостоятельно.

Что будет с соцвыплатами в 2025 году

На поддержку малообеспеченных семей в 2025 году планируется выделить 19,7 миллиарда гривен. Эти средства должны обеспечить социальную защиту наиболее уязвимых семей, которые находятся в трудном положении.

Обратите внимание! По инициативе Министерства социальной политики предусмотрено повышение уровня прожиточного минимума для начисления помощи малообеспеченным семьям. В частности, для трудоспособных лиц этот показатель возрастет с 55% до 60%, а для детей – со 140% до 145%.

Среди прочего, предусмотрено продолжение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер этой помощи останется неизменным:

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен – для других категорий.

На выплату жилищных субсидий и льгот предусмотрено 42,3 миллиарда гривен, что соответствует прогнозируемым расходам на эти цели в 2024 году.

Поддержка лиц с инвалидностью

В Украине сейчас проживает около 2,8 миллиона человек с инвалидностью. В Государственном бюджете на социальную защиту таких лиц предусмотрено 6,7 миллиарда гривен, что на 0,3 миллиарда больше, чем в 2024 году.

Поэтому некоторые пенсионеры в 2025 году будут получать выплаты, значительно превышающие средний размер пенсии по стране:

Пострадавшие от аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность I группы, – их пенсия не может быть меньше 8187 гривен. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые получили инвалидность, будут получать пенсию в зависимости от группы инвалидности: для III группы пенсия не менее 8 025 гривен, для II группы – не менее 10 700 гривен, а для I группы – не менее 13 376 гривен. Военные, которые получили инвалидность во время службы, имеют право на пенсию, что составляет 100% от денежного обеспечения для I группы, 80% – для II группы и 60% – для III группы. Лица с инвалидностью вследствие войны будут получать пенсию в зависимости от группы инвалидности: для III группы – 8 499 гривен, для II группы – 12 395 гривен, а для I группы – 15 346 гривен.

Соцвыплаты на детей

С 2025 года государство на постоянной основе будет предоставлять компенсацию за "Пакет малыша" для родителей новорожденных детей. Ранее такая помощь была частью пилотного проекта, а теперь станет доступной постоянно.

В 2025 году размер денежной компенсации на одного ребенка предлагают установить на уровне 7 689 гривен. Государственная служба по делам детей будет публиковать на своем сайте перечень банков, с которыми заключен договор о взаимодействии.

Кроме того, к программе присоединятся новые банки, через которые можно будет получить средства. Ранее эти выплаты осуществлялись только через "Приватбанк". Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.