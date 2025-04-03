На тлі нових тарифів Трампа: що відбудеться з курсом долара

Тарифна війна Дональда Трампа може призвести до "параду девальвацій". Причиною тому є те, що країни будуть вимушені компенсувати конкурентність своїх товарів.

Вплив тарифних війн Трампа на курс долара

Крім того, почнуть девальвувати національні валюти, про що розповів Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Каналу.

Андрій Шевчишин Член Українського товариства фінансових аналітиків Якщо розглядати цю ситуацію виключно через призму тарифної війни, яку розв'язав Трамп, то головним наслідком буде "парад девальвацій", бо країни будуть вимушені якось компенсувати конкурентність своїх товарів на зовнішніх ринках. Почнуть девальвувати національні валюти, і це зачепить, у тому числі й Україну.

Експерт розповів, що Україну зачепить зниження сировинних цін у різних регіонах, зокрема, на агропродукцію. Наприклад, бідні країни (як-от африканські чи азійські), яку купують українське збіжжя, не зможуть купувати його в тому об'ємі, що раніше.

Вони будуть вимушені збивати ціну, а це буде знижувати валютну виручку для України. Також Китай буде знижувати ціни, адже не буде потребувати тієї кількості товарів, яку зараз купує в Україні,

– пояснив Андрій Шевчишин.

Тобто, з одного боку, Україна матиме зниження цін, а з іншого боку буде "парад девальвацій". Ба більше, Україна в цьому плані також втрачатиме, паче, що її торгівельні партнери матимуть ці проблеми. Мова йде про таких партнерів:

Європа;

Китай;

Близький Схід.

Важливо! Гривні буде важко встояти в цій ситуації, але це відбудеться не так швидко. Перспектива виглядає негативно.