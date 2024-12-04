Як зміниться обсяг міжнародних резервів України до кінця року

4 грудня 2024, 14:28
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Автор: Анастасія Зорик

НБУ очкує, що до кінця року обсяг міжнародних резервів зросте. Кінцево він має сягнути 40 мільярдів доларів.

Що буде з міжнародними резервами України

Замголови НБУ Сергій Ніколайчук наголосив, що з 2022 року регулятор зміг суттєво збільшити міжнародні резерви з 22 до 40 мільярдів доларів у певні періоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

 

Сергій Ніколайчук

Заступник голови Національного банку України

За нашим прогнозом, на кінець цього року резерви знову перетнуть цю позначку (40 мільярдів доларів – 24 Канал), враховуючи задекларовані обсяги міжнародної допомоги.

Ніколайчук уточнив, що структурний дефіцит валюти приватного сектору є об'єктивною характеристикою роботи валютного ринку в теперішній час. Йдеться про ситуацію, яка виникла саме під час воєнного стану.

Надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви, докладаючи зусиль, щоб гривневі інструменти користувалися попитом,
– наголошує Ніколайчук.

Дефіцит покривається через надлишок валюти, який виникає у державному секторі, внаслідок надходження міжнародної допомоги. Ця схема виглядає так:

  • Мінфін отримує валюту від партнерів;
  • потім Мінфін продає цю валюту НБУ, отримуючи гривню;
  • потім ця сума у гривні через урядові видатки надходить в економіку.