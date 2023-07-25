Професії майбутнього: як зміниться ринок праці в Україні

Стрімкий технологічний розвиток спричинив значні зміни у багатьох сферах. Так, певні професії зникли, адже людський ресурс було замінено на автоматизований механізм. Через декілька років деякі спеціалісти залишаться без роботи.

Які професії зникнуть через декілька років

Технологічний розвиток невпинно поглинає деякі спеціальності. У коментарі 24 Каналу експертка з ринку праці – Валентина Гаврюшенко розказала, які професії скоро зникнуть.

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Найперше, що потрібно зрозуміти – модернізація торкнеться усіх сфер. Людський ресурс має ефективно задіюватись, механічна діяльність з часом повністю перейде в автоматизоване русло.

У майбутньому скорочень зазнають:

турагенти;

рієлтори;

бібліотекарі та архіваріуси;

оператори call-центру;

касири;

секретарі та адміністратори;

бухгалтери;

юристи-консультанти;

копірайтери, коректори і перекладачі.

Будь-яка спеціальність де можлива технічна заміна, вірогідно, зазнає кризи. Наприклад, професія касира легко заміниться станціями самокаси, а турагента – автоматичним пошуком за чітко визначеними параметрами у базі курортів.

На які професії буде попит у майбутньому

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці Очікується суттєве зростання кількості вакансій, пов’язаних з цифровими технологіями та цифровою торгівлею. Також приблизно на 10% зросте кількість робочих місць у сфері освіти та на 30% – у сфері сільського господарства та оборонна сфера

Безумовно, кризи на ринку праці не уникнути. Гаврюшенко вважає, що у майбутньому суттєво зросте запит на такі професії:

цифрові технології;

сфера освіти;

інтернет-торгівля;

усе, що пов'язане з аграрною сферою;

оборонна діяльність.

Тобто з'явиться потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які будуть продовжувати модернізацію. Варто зазначити і те, що складна ситуація в Україні вносить свої корективи у ринок праці. Аграрна та воєнна сфера матимуть стрімкий та швидкий розвиток.

Розмір середньої зарплати в Україні

Розмір середньої заробітної плати в Україні – 11 тисяч гривень. Цей показник щороку підвищується, однак це досі не вагома сума.

Державна служба зайнятості повідомила з січня по червень 2023 року офіційно безробітними вважалися 346 тисяч громадян. З них працевлаштували 76,2 тисячі людей.

За даними порталу Work.ua в Україні високий рівень заробітної плати: від 28 до 55 тисяч мають спеціалісти з багатьох сфер, зокрема IT, дизайн, кур'єр з авто, бізнес-аналітики, менеджери середньої та вищої ланки.