Виплати, знижки та безоплатні послуги: що гарантує статус УБД у 2026 році
- У 2026 році статус учасника бойових дій гарантує безкоштовні медичні послуги, знижки на житло та комунальні послуги, а також трудові гарантії.
- Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті, а також на додаткові оплачувані відпустки.
У 2026 році для українських військових зберігається можливість оформити статус учасника бойових дій. Він надає право на пільги, виплати та інші соціальні переваги, передбачені державою.
Що гарантує статус УБД у 2026 році?
У 2026 році статус учасника бойових дій забезпечує військовим не лише слова підтримки, а й конкретні пільги: виплати, знижки та безкоштовні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
- Безоплатна медицина та оздоровлення
Держава гарантує учасникам бойових дій розширений пакет медичних послуг. Йдеться про безкоштовне забезпечення ліками та медичними виробами за призначенням лікаря, включно з імунобіологічними препаратами.
- Також УБД мають право на безоплатне зубопротезування (за винятком використання дорогоцінних матеріалів).
Крім того, ветерани зберігають можливість обслуговуватися в тих самих поліклініках і госпіталях, до яких були прикріплені раніше, користуються правом першочергового прийому та госпіталізації, а також проходять регулярні медичні огляди без оплати.
Важливо! У 2026 році держава передбачає надання путівок на санаторно-курортне лікування або компенсацію витрат на самостійне оздоровлення у межах порядку, визначеного Кабміном.
- Знижки на житло та комунальні послуги
Статус УБД дає змогу суттєво зменшити щомісячні витрати на житло. Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлової площі в межах соціальних нормативів: 21 квадратний метр на особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.
Така ж знижка поширюється на споживання газу, електроенергії та інших комунальних послуг, а також на придбання палива для побутових потреб, зокрема в будинках без централізованого опалення.
Слід знати! Для сімей УБД, у складі яких є непрацездатні особи, площа, на яку нараховується пільга на опалення, збільшується вдвічі.
- Трудові гарантії та додаткові відпустки
У 2026 році учасники бойових дій зберігають особливі трудові права. Зокрема, у разі тимчасової непрацездатності їм виплачують 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу.
Також ветерани можуть брати щорічну відпустку у зручний для себе час і мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів. У випадку скорочення штату роботодавець зобов’язаний надати перевагу саме працівникам зі статусом УБД.
- Безоплатний проїзд і транспортні пільги
Учасники бойових дій можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, пред’явивши посвідчення встановленого зразка.
Крім того, для них передбачений безоплатний проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення, автобусами на приміських, міжміських і міжобласних маршрутах, а також транспортом загального користування в сільській місцевості.
Чи є грошові доплати для УБД?
У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.
Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дозволяє частково компенсувати щоденні витрати та підтримати стабільний рівень життя.
Крім регулярних виплат, ветерани щороку отримують разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Така підтримка є додатковим способом визнати внесок УБД у захист держави та підкреслити увагу до їхніх потреб.