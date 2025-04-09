Кабмін виділив понад 100 мільйонів на консультації щодо угоди про надра зі США
- Кабмін виділив понад 113 мільйонів гривень з резервного фонду бюджету на консультації для підготовки угоди про надра зі США.
- Кошти будуть розподілені між Мінекономіки (59 мільйонів гривень) та Мін'юстом (54 мільйони гривень).
Кабмін ухвалив рішення негайно залучити консультантів для підготовки проєкту угоди про надра. Йдеться про договір, який Україна має підписати з США.
На що Кабмін виділив більш як 100 мільйонів з резервного фонду бюджету
Загалом на консультації було виділено 113 мільйонів доларів США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
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Для укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови виділити 113 005 тисяч гривень з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту зазначеної Угоди,
– повідомляє Кабмін.
Кошти будуть розподілятися в таких долях:
- Мінекономіки отримає – 59 мільйонів гривень;
- Мін'юст – 54 мільйони гривень.
Мін'юст та Мінекономіки зобов'язані до 15 квітня залучити консультантів, які мають досвід надання Кабміну консультативних послуг відносно управління держборгом і здійснення державних зовнішніх запозичень.
Також мають бути залучені і інші спеціалісти. Міністерства мають знайти консультантів, що належать до провідних міжнародних юридичних компаній до того як розпочнеться підготовка переговорних позицій України щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.